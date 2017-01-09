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Ребёнок от трёх родителей появился на свет на Украине

Ребёнок от трёх родителей появился на свет на Украине
Фото: mir24.tv

На Украине появилась на свет малышка, имеющая генетический материал сразу от трёх родителей. Девочка родилась благодаря переносу оплодотворенной яйцеклетки в донорскую, сообщает РИА Новости.

Директор клиники, в которой родилась девочка, Валерий Зукин назвал использованный метод уникальным.

Ранее, в апреле 2016 года, в Мексике также был рождён ребенок с генетическим материалом трёх родителей, но в том случае была использована иная технология. Операцию по искусственному оплодотворению проводили американские специалисты. К их помощи прибегла семейная пара из Иордании, в которой женщина страдает редким заболеванием – синдромом Лея (поражение центральной нервной системы). Процедура осуществлялась по репродуктивной технологии, предполагающей перенос ядра из яйцеклетки матери в яйцеклетку женщины-донора, оплодотворение и возвращение эмбриона обратно в организм матери. Медики таким образом получили пять эмбрионов, из которых развился только один. В результате родившийся мальчик получил ядерную ДНК матери и митохондриальную ДНК донора, пишет «Российская газета».

«В нашем случае был перенос оплодотворённой яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там были ещё не оплодотворённые», – пояснил Зукин.

Из оплодотворённой материнской яйцеклетки специалисты изъяли два ядра, затем перенесли их в донорскую яйцеклетку, из которой также были удалены два ядра. Это было сделано ввиду того, что пациентка страдала бесплодием, вызванным генетическим заболеванием. Манипуляции же репродуктологов позволили внедрить в донорскую яйцеклетку ядра, не повреждённые мутированными генами.

В итоге ребёнок получил ядерное ДНК родителей и цитоплазматическую ДНК донора. Также сообщается о естественном зачатии и рождении ребенка. Беременность пациентки клиники прошла без осложнений.

Первой страной, разрешившей использовать искусственное оплодотворение с использованием трёх родителей, в феврале 2015 года стала Великобритания.

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#дети #здоровье #наука

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