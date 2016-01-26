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18января
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Сегодня, 10:29 1

Госавтоинспекция просит благовещенцев быть осторожными на дорогах

18 и 19 января 2017 года в Благовещенске и селе Белогорье будут проходить крещенские купания, посвящённые празднику Крещения. Они начнутся на берегу реки Зеи в районе дома № 1 по улице Амурской с 24 часов среды, 18 января, и с 10 часов четверга, 19 января.

Также купаться будут на берегу Амура в районе дома № 141 по улице Краснофлотской с 9:00 до 16:30; в селе Белогорье с 14 часов до 18 часов.

В месте проведения праздничных мероприятий планируется большое скопление людей и транспортных средств.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой – во избежание неприятных ситуаций на дороге соблюдать установленные Правила дорожного движения, в особенности правила парковки, остановки, стоянки. Следует быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.

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#здоровье #праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 минут назад

    Хотелось бы что б госавтоинспекция работала, а не непонятно чем занималась. Раньше при отключении светофора или при загруженном трафике ставили регулировщика. Сейчас на это им плевать - в результате это приводит к дтп, которое они оформляют по три часа. И по городу работы их не видно, даже центр города не могут регулировать в плане того что праркуются под запрещающими знаками. Недавно видел как через жд переезд микрогрузовик на красный поехал, гаишники, которые стояли на встречу, тупо ничего не сделали. К сожалению нет видео регистратора.

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