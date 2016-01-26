Госавтоинспекция просит благовещенцев быть осторожными на дорогах

18 и 19 января 2017 года в Благовещенске и селе Белогорье будут проходить крещенские купания, посвящённые празднику Крещения. Они начнутся на берегу реки Зеи в районе дома № 1 по улице Амурской с 24 часов среды, 18 января, и с 10 часов четверга, 19 января.

Также купаться будут на берегу Амура в районе дома № 141 по улице Краснофлотской с 9:00 до 16:30; в селе Белогорье с 14 часов до 18 часов.

В месте проведения праздничных мероприятий планируется большое скопление людей и транспортных средств.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой – во избежание неприятных ситуаций на дороге соблюдать установленные Правила дорожного движения, в особенности правила парковки, остановки, стоянки. Следует быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.

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