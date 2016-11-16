Доллар подешевел до 58,98 рубля впервые с июля 2015 года

Фото: minfin.com.ua

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 17 января, курс доллара упал ниже отметки в 59 рублей. Это произошло впервые с конца июля 2015 года, отмечает «Интерфакс». В 14:36 по Москве курс американской валюты составил 58,98 рубля, что на 89 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро при этом стоил 63,18 рубля, снизившись на 29,5 копейки. В целом стоимость бивалютной корзины опустилась на 62 копейки, до 60,87 рубля.

По словам экспертов, заметное укрепление рубля к доллару 17 января связано, с одной стороны, с продолжающимся во вторник ростом мировых цен на нефть на ожиданиях публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, а с другой стороны – с падением курса доллара США против основных мировых валют на рынке Forex. В частности, европейская валюта против американской подорожала к середине дня вторника более чем на 1 % – до 1,071 доллара, а курс иены вырос на 1,2 % – до 112,82 иены за доллар.

«Коммерсантъ», в свою очередь, отмечает, что снижение курса доллара спровоцировало интервью Дональда Трампа газете The Wall Street Journal, в котором избранный президент США отметил, что курс национальной валюты сейчас слишком высокий. Несмотря на то, что политик связал такое положение дел с шагами Китая по поддержанию курса юаня на низком уровне, его слова спровоцировали продажу доллара против большинства мировых валют.

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#экономика

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