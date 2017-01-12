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Тепло и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 18 января

Тепло и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 18 января
Фото: art.mau.ru

В Амурской области 18 января ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер достигнет скорости 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду. Термометры покажут минус 12-17 градусов, местами по северо-западу температура опустится до 22-27 градусов.

Утром в Благовещенске была зафиксирована температура воздуха минус 22 градуса. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура остановится на минус 13-15 градусах, сообщают синоптики Амурского областного Гидрометцентра.

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#погода

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