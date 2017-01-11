За оставленную во дворе машину, видимо, скоро придется платить: обзор прессы

Фото: 4kolesa.mirtesen.ru

Госдума ищет способы борьбы с фиктивными разводами чиновников; водителям машин скорой помощи могут разрешить таранить автомобили; о русской семье Фиделя Кастро; двухлетнему ребенку сменили имя с Расула на Путин – об этих новостях рассказывает в сегодняшнем обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» хороша фотография премьера Медведева: он стоит на сцене на фоне симфонического оркестра. Так и кажется, что скажет: «Щас спою»…

После этой фотки уже не так заметна информация о том, что в Госдуме ищут способы борьбы с фиктивными разводами чиновников (все равно ведь не найдут!) и о том, что водителям машин скорой помощи, возможно, разрешат таранить автомобили, что стоят у них на пути – все равно таранить не будут.

Ну разве что стоит обратить внимание на материал о том, что наши ученые способны создать уникальный холодильник, способный довести температуру до минус 22 градусов. Прочитав об этом, Павел Андреевич вспомнил, как в советское время на каждой форточке зимой висела авоська с замороженными продуктами. Без ученых обходились…

Вам статья

Встретив год Петуха, газета «Телепорт» под заголовком «SOS на птичьем маршруте» рассказывает о том, что красивая свадебная традиция – запускать в небо голубей – на самом деле губительна для декоративных птиц: они не знают дороги домой, а бороться за место под солнцем со своими собратьями-бомжами не могут. Вообще, в статье не только о пернатых, там и о рептилиях, и о четвероногих животных, попавших в непростую ситуацию, но обозреватель исходил из заголовка и фотографий.

Но бог с ними, с божьими тварями. Павел Савинкин обратил внимание на заметку, которая называется «Налог на парковку». Она о том, что, кажется, грядут времена, когда придется платить за оставленную во дворе машину.

Полный абзац

Много интересного в «Моей Мадонне», но обозреватель заостряет внимание на небольшой заметке, в которой рассказывается, что некий благовещенец обратился с жалобой во многие контролирующие инстанции (а их действительно много!) на Городской дом культуры, обвиняя его в пропаганде магии. Это на него нашло после просмотра детского спектакля «Маленькая Баба-Яга», показанного в рамках утренника «Новогодняя школа магии».

«Мне кажется, не так страшна эпидемия гриппа, как эпидемия идиотии, всё больше нас охватывающая», – пишет автор обзора.

Летят утки

Давайте посмотрим, что пишут в «Комсомольской правде». А в «КП» пишут о том, чем муж (на данном этапе – бывший муж) актрисы Елены Прокловой лучше остальных ее любовников, фамилии которых она называет на 8-й и 9-й страницах издания.

Тема адюльтера так или иначе всплывает и в статье о русской семье Фиделя Кастро. Ну и уж если мы (вслед за газетой) заговорили «про это», то еще Павел Андреевич рекомендует прочесть материал о тех болезнях, которые лечатся сексом. И подчеркивает: не зарабатываются сексом, а именно лечатся!

На посошок

Поскольку комсомольское издание сегодня вышло в формате «толстушки», то понятно, что здесь много самых разных – на любой вкус – публикаций. К примеру, читатели узнают о неких молодых родителях, которые сменили своему двухлетнему ребенку имя с Расула на Путин. «Представляете?! Целых два года они шли к правильному решению! А родилась бы у них девочка? Как бы звучало имечко?» – восклицает Павел Савинкин.

Впрочем, некогда размышлять на эту тему, надо бы назвать еще один материал – о том, что в Польше выпущен календарь с обнаженными девушками. Ничего удивительного в этом нет, если не считать того, что модели сняты на фоне гробов: календарь выпущен производителями именно этой продукции.

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