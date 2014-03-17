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Савченко призвала Верховную раду «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма

Савченко призвала Верховную раду «не рвать вышиванки» и отказаться от Крыма
Фото: РИА Новости Украина

Украина сможет вернуть Донбасс мирным путём лишь в том случае, если «сдаст» Крым России. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе беседы с журналистами телеканала «112 Украина», передаёт РБК.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не “сдадим”, они должны отказаться от Крыма», – констатировала Савченко.

«​Он [Крым] сейчас остаётся непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье», – подчеркнула она, пояснив, что отказаться от этой спорной территории ради Донбасса, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем ещё и Донбасс».

«Другого мирного пути я пока не вижу», – заявила депутат Верховной рады.

По её словам, освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

В ноябре заместитель украинского министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что возврат Крыма в состав Украины в ближайшие несколько лет невозможен. «Как бы больно ни было, но я всегда был сторонником того, чтобы говорить людям правду. Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три-пять лет», – сказал тогда он.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовали за присоединение полуострова к РФ. Украинские власти присоединение Крыма к России не признал и считает его временно оккупированной территорией. В сентябре 2016 года российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, в очередной раз назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», – заявил он.

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#политика

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