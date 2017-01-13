«Папа» Винни-Пуха родился 135 лет назад

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135 лет назад родился один из самых популярных английских писателей, автор «Винни-Пуха» Алан Александр Милн. Милн написал немало рассказов, стихов, которые пользовались популярностью среди читателей.

Но прославился на весь мир он благодаря сказкам о медведе с опилками в голове. Эти истории были придуманы Милном для своего единственного сына – Кристофера Робина, родившегося в 1920 году. Сказки о Винни-Пухе и его друзьях Милн рассказывал сыну на ночь. Героями этих историй стали игрушки мальчика и он сам.

В 1926 году вышла первая книга о мишке Винни, спустя год – вторая часть рассказов «Теперь нас стало шестеро», а в 1928-м увидела свет заключительная часть – под названием «Дом на Пуховой опушке». В России большинству читателей истории о Винни-Пухе знакомы по переводам Бориса Заходера.

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70 лет назад родился японский кинорежиссёр Такеши Китано. Первый его фильм –«Жестокий полицейский» – вышел в 1989 году. А его картина под названием «Фейерверк» (1997) получила множество наград, в том числе «Золотого Льва» на кинофестивале в Венеции и была названа Европейской Академией Кино лучшим неевропейским фильмом 1997 года. Сегодня в фильмографии Китано – более 15 картин, среди которых наиболее известны: «Точка кипения» (1990), «Сонатина» (1993), «Фейерверк» (1997), «Кикудзиро» (1999), «Брат якудзы» (2000), «Затойчи» (2003), «Банзай, режиссёр!» (2007), «Ахиллес и черепаха» (2008), «Полный беспредел» (2012) и другие. Героями большинства фильмов Китано являются представители японской мафии – якудза или полицейские. В них есть и философский подтекст, и юмор, и интересный сюжет. В ряде своих картин он выступил и в качестве актера и сценариста.

Также он является автором нескольких книг. Такеши Китано принимает участие в нескольких телевизионных передачах еженедельно, является профессором магистратуры изобразительных искусств в Токийском национальном университете изобразительных искусств и музыки, продолжает снимать кино и заниматься творчеством.

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55-летний юбилей сегодня отметит певица, народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители. Уже в год Тамрико пела песни, а в три года подбирала мелодии на пианино. Известность к ней пришла в 1970-е годы, когда она стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзиури». Тамара окончила Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано и композиции и колледж по вокалу. В 1981 году стала победительницей международного конкурса «Красная гвоздика» в Сочи, в 1988 – победительницей конкурса «Золотой Орфей» в Софии, выступала на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо.

В 1991 году Гвердцители приехала в Париж, где дала концерт, прошедший с большим успехом. Там же она познакомилась с композитором Мишелем Леграном и заключила с ним контракт.

Сегодня Тамара Михайловна является исполнительницей партии Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра, играет в мюзикле «Человек из Ламанчи» Театра Российской Армии, много гастролирует. Гвердцители поёт песни на нескольких языках: грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, древнееврейском и украинском.

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#кино #культура #музыка

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