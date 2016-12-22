Жителя Шимановска будут судить за нацистскую надпись в «Сказочном городке»

В Шимановске возбудили уголовное дело по факту вандализма в «Сказочном городке». Как установила прокурорская проверка, местный житель при помощи аэрозольного баллончика с красителем красного цвета на деревянной горке нарисовал нацистскую символику. Это сучилось 12 января после 18 часов.

По данному факту прокурор Шимановского района 16 января направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 17 января отделом дознания МО МВД «Шимановский» было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».

За совершение этого преступления вандалу грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, сообщает областная прокуратура.

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