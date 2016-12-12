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17января
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Сегодня, 19:12 0

За 2016 год административная комиссия Благовещенска выписала штрафов на полтора миллиона рублей

Административная комиссия Благовещенска отчиталась о проделанной работе за 2016 год, сообщает мэрия города. Общая сумма вынесенных штрафов по итогам всех рейдов, которые провела комиссия, составила более 1,5 миллиона рублей.

Так, было проведено 269 рейдов-проверок по выявлению нарушений правил благоустройства территории города. Это на 24 рейда больше, чем в 2015 году.

По результатам проверок выдано 986 уведомлений об устранении нарушений и составлено 1 235 протоколов об административном правонарушении. Среди них за нарушение тишины после 22 часов – 498 протоколов, взыскано более 140 тысяч рублей штрафных санкций. За торговлю в неустановленном месте выписано 336 протоколов, вынесено около 1 миллиона рублей штрафных санкций.

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#жизнь

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