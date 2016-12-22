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В Шимановске суд выселил женщину из квартиры за грязь, шум и антисанитарию

В Шимановске суд выселил женщину из квартиры за грязь, шум и антисанитарию

В Шимановске суд приговорил выселить из квартиры женщину из-за антисанитарии, неприятного запаха и частого шума. Ее соседи неоднократно жаловались на это, а также на постоянные затопления. Кроме того, у женщины образовалась задолженность по квартплате около ста тысяч рублей, сообщает администрация города.

Жалобы от жильцов поступали в городской комитет управления муниципальной собственностью. Квартира была муниципальная, а значит, собственником ее является именно КУМС. Представители комитета провели осмотр жилья.

Выехавшие специалисты увидели ужасную грязь, обшарпанные стены, мусор, экскременты. А по договору социального найма наниматель обязан содержать жилье в нормальном состоянии, проводить текущий косметический ремонт, поддерживать чистоту. Больше года жительнице квартиры давали возможность исправить положение дел, навести порядок. Неоднократно выезжали, проверяли, но она ничего не исправила.

После этого на женщину подали в суд. Суд также сначала пошел ей навстречу и дал время исправить ситуацию. Но и это не помогло. На очередных проверках делали фото и видео квартиры и прикрепляли эти материалы к делу.

Районный суд вынес решение о выселении, но жительница квартиры его обжаловала. В итоге дело дошло до суда областного, на который та не явилась. Областной суд принял решение в пользу комитета.

«Мы не выселили человека на улицу. Ей подобрали из фонда муниципального жилья квартиру с худшими условиями, но соответствующей двум прописанным лицам квадратурой. Это жилье мы представили областному суду, и только после этого было принято решение о выселении», – отметила начальник комитета Светлана Феоктистова.

В пятницу, 13 января, с помощью членов семьи и работников городского хозяйства женщина перевезла свои вещи из квартиры 35 на улице Первомайской в общежитие по адресу: Лесотехническая, 16.

Долг – около ста тысяч рублей – частично стал выплачивать прописанный в квартире сын, кроме того, начались вычеты из пенсии должницы.

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#ЖКХ #Шимановск

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Тем временем, в Сыктывкаре администрация города заселила женщину-инвалида в квартиру, с сильным трупным запахом и следами разложения останков на полу. То есть, за экскременты в Шимановске выселяют, а в Сыктывкаре в квартиру с останками человека заселяют. Как это мило. Люблю Единую Россию.

  • Деревенщина

    Деревенщина
    27 минут назад

    МЫсли вслух, я вас ни фига не понял. К чему это? В чём тут логика?

  • придумщик

    придумщик
    3 минуты назад

    - В общаге она станет чистюлей и не будет представлять Ганг посреди квартиры, и соседи, наконец, её просветлённую, одарят любовью..

    По Харе-харе, Вася-Харе-Харе..

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