Амурские полицейские расскажут пенсионерам, как уберечься от мошенников

Амурских пенсионеров стали чаще обманывать мошенники. Больше ста пожилых людей в прошлом году стали жертвами преступников. Чтобы не допустить таких ситуаций, полицейские решили провести акцию «Стоп мошенничество».

«Была я дома, звонит телефон, и там плаксивый голос – ваш сын подрался, забрала милиция, теперь нужен адвокат, чтобы до суда не дошло, нужно 100 тысяч. Я была одна, и все это неожиданно. Я расплакалась, знаю, что сын на работе, но сразу не дошло», – поделилась пенсионерка Нина Соколенко.

Такие истории чаще всего и происходят с пенсионерами. Многие пожилые люди переводят деньги мошенникам. В конце прошлого года благовещенка 1935 года чуть не отдала 90 тысяч рублей за якобы свободу своего сына.

Чтобы избежать случаев мошенничества, в Амурской области организовали акцию «Стоп мошенничество». В течение месяца правоохранители будут рассказывать пенсионерам, а заодно и студентам о том, как уберечься от мошенников.

В прошлом году через Интернет было обмануто 190 человек, а через мобильную связь – 220. Кстати, преступники, зачастую не благовещенцы, звонят из разных регионов страны, а некоторые – даже из мест лишения свободы. Правоохранители советуют – не бросаться выполнять требования преступников сразу.

«В первую очередь, нужно всеми способами дозвониться до своего родного человека, до сына или до дочери, до друзей, знакомых, удостовериться, что все хорошо, и все живы, здоровы. Но и обратиться в полицию нужно, написать заявление по данному факту», – сказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

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