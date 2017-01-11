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17января
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Сегодня, 17:38 0

Белогорск примет дальневосточные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

В Белогорске готовятся к проведению соревнований Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. В состязаниях примут участие команды Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Местом проведения станет лыжная трасса в районе села Хитровка.

Соревнования будут проходить три дня – с 20 по 22 января. Амурскую область будут представлять 20 спортсменов. Они же составят сборную команду Белогорска. В сборной спортсмены, достигшие 11-летнего возраста и старше.

В программе соревнований предусмотрены дистанция протяженностью 8 километров, а также маркированная трасса и трехэтапная эстафета, сообщает администрация Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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