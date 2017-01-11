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17января
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В Китае чиновник лишился должности за то, что назвал Мао Цзэдуна дьяволом

В Китае чиновник лишился должности за то, что назвал Мао Цзэдуна дьяволом
Фото: livejournal.com

В Китае чиновник был вынужден освободить занимаемую им должность после того, как имел неосторожность назвать бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на агентство Reuters.

«Цзо Чуньхэ – замглавы Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения Китая в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, – написал на своей странице в Weibo (аналог Twitter), что Мао Цзэдун – “дьявол”», – сообщило информагентство.

Также отмечается, что чиновник высказал свою точку зрения на торжества, устраиваемые в стране ежегодно по случаю дня рождения бывшего лидера страны, назвав их «крупнейшим в мире поклонением культу».

Сразу после громкого заявления Цзо Чуньхэ был уволен с вынесением административного предупреждения. Помимо «публикации неверных высказываний в Weibo», его обвинили в «серьёзном нарушении партийной дисциплины» и рекомендовали «подумать о своих ошибках». Аккаунт чиновника в соцсети был удалён, однако интернет-пользователи успели сделать скриншоты публикации Чуньхэ и теперь распространяют их в Сети.

Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 годы. Он умер в 1976 году, однако до сих пор почитается коммунистической партией государства как основатель современного Китая.

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#Китай #политика #работа

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