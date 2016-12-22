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17января
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Сегодня, 17:38 0

В Шимановске волонтёры соберут средства на лечение юноши с онкологическим заболеванием

В Шимановске проводится акция «Во имя жизни» в помощь 24-летнему Роману Лимону. В конце декабря у парня диагностировали серьёзное заболевание – остеобластокластому (гигантоклеточная опухоль) правого бедра. Роману требуется экстренное лечение в онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

21января волонтёры проведут благотворительную акцию по сбору денежных средств на лечение Романа. Возле торговых центров «Рио» и «Шанс» с 13 до 15 часов будут дежурить волонтёры с коробочками для сбора средств.

Родные просят всех неравнодушных оказать посильную помощь парню:

карта Сбербанка 4276700010353021

мобильный банк 8-924-342-78-38 (Лимон Владимир Викторович, папа)

Контактные телефоны: 8-924-342-77-38 (мама, Крылова Евгения Владимировна). Телефон волонтёров: 8-914-581-09-23.

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#жизнь #здоровье

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