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17января
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Сегодня, 17:25 55

Графа ОДН исчезнет из квитанций за коммунальные услуги

Графа ОДН исчезнет из квитанций за коммунальные услуги
Фото: Sibnovosti.ru

Амурчане будут по-новому платить за общедомовые нужды. Как это повлияет на сумму платежа, пока никто сказать не может. В январе 2017 года графа «плата за ОДН» исчезнет из квитанций за коммунальные услуги и появится графа «за жилищные услуги». Это связано с изменениями в Жилищном кодексе. Их обсудили сегодня на совещании в областном правительстве.

Сейчас власти совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья разбираются в новой системе формирования платы за жилое помещение, в состав которой теперь входят расходы на ОДН.

«Вопрос сверхнормативных потерь, незаконных подключений снимается с граждан. Это очень важно, это было предметом не одного обращения», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Дмитрий Тетенькин.

Ожидается, что новая система начислений будет стимулировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов. Как именно горожанам придется платить за лампочки в подъездах, станет известно в ближайшее время. Но, например, в Омске жители уже пожаловались, что плата за жилищные услуги после таких изменений значительно выросла, поскольку управляющая компания повысила тариф.

Просмотров всего: 2286

#ЖКХ #закон

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Комментарии
Показать все (55) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    4 часа назад

    Все что не делается, все не пользу собственников.

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    слов печатных нет простигосподи

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Вот посмотришь на этих балбесов под руководством Медведева и диву даёшься... Они когда внедряют очередное новшество ,чем думают? Почему у них всё через задницу получается? Это ж дураку понятно, что если перенести обязанности по оплате с жильцов на компанию, цены сразу взлетят... Там же сразу найдут чем обосновать... Это будет новая штатная единица, которая будет ходить включать и выключать свет в подъезде,вкручивать лампочки,выкручивать лампочки,покупать лампочки,транспортировать лампочки, бдить за лампочками,утилизировать лампочки... Для этих обязанностей поди и одной штатной единицы мало будет...:)

  • лань

    лань
    4 часа назад

    Конечно повысится оплата за жильё,для этого всё и делается,посадят чиновники ещё кучу своих людей,раздуют штаты,,а население в очередной раз кормить их будет,поверьте через день ещё придумают,как содрать с населения!

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    3 часа назад

    как же вы достали, слуги народные

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    скроют от народа ОДН,и знать не будем,сколько платим.

    гады. это государство живет за счет нас,а долждно наоборот

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    СаняCh

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере



    Вы это омичам скажите.

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    лань, чего орать то?

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Человек такое существо, которое не может нормально и адекватно воспринимать какие-либо нововведения, начинает сразу фукать, цыркать и говорить, о том, какие все негодяи. Пройдёт год другой и все привыкнут к этим домовым услугам. Но сейчас то нужно повонять, как же без этого, правдА?

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Myxira

    СаняCh

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере



    Вы это омичам скажите.



    Не знаком с такими

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    не депутат

    Человек такое существо, которое не может нормально и адекватно воспринимать какие-либо нововведения, начинает сразу фукать, цыркать и говорить, о том, какие все негодяи. Пройдёт год другой и все привыкнут к этим домовым услугам. Но сейчас то нужно повонять, как же без этого, правдА?



    Шуточки на уровне команды КВН People пошли

  • Бес с небес

    Бес с небес
    3 часа назад

    Пипл не шутит, пипл играет в квн

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    3 часа назад

    мне лично не горячо, ни холодно как они эту графу называют. Не понимаю, почему это вас так волнует

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    3 часа назад

    Мой Господин, щас не депутат начнёт их продавать, поднимется и знать забудет об амуринфе

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    Александр Загонов

    мне лично не горячо, ни холодно как они эту графу называют. Не понимаю, почему это вас так волнует



    Потому что Трамп

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    СаняCh

    Myxira

    СаняCh

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере



    Вы это омичам скажите.



    Не знаком с такими



    Так статью новостную прочтите, не только заголовок.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Принимать любое новшество и изменение в штыки, это так по форумчански.... главное ведь негодование высказать, а ещё дружков позвать, сделать иллюзию протеста

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Myxira

    СаняCh

    Myxira

    СаняCh

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере



    Вы это омичам скажите.



    Не знаком с такими



    Так статью новостную прочтите, не только заголовок.



    Я про тебя речь вёл

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Из одной квитанции в другую включили. Пришла квитанция от управляйки и там все эти ОДН стоят. Сказочники ...

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    СаняCh

    Myxira

    СаняCh

    Myxira

    СаняCh

    Поменяли А на Б. По факту ничего не изменится кроме строчки в компьютере



    Вы это омичам скажите.



    Не знаком с такими



    Так статью новостную прочтите, не только заголовок.



    Я про тебя речь вёл



    Что так вдруг?

  • тт

    тт
    3 часа назад

    И как снялись эти потери с граждан??? Не в одну контору, так в др заплати. Где тогда посмотреть законность включения в оплату этих сумм от управляйки? Или это они так стимулируют к энергосбережению?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    тт

    Из одной квитанции в другую включили. Пришла квитанция от управляйки и там все эти ОДН стоят. Сказочники ...



    Тупая истерика..

    От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.

    А, ну да, в Омске сумма изменилась, тот город в котором жители подавали в суд за слишком низкое СНИЖЕНИЕ ставки по ЖКХ.... комики

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    тт

    И как снялись эти потери с граждан??? Не в одну контору, так в др заплати. Где тогда посмотреть законность включения в оплату этих сумм от управляйки? Или это они так стимулируют к энергосбережению?



    Комментарии на форуме писать научилась, а зайти в юридический справочник типа Гарант, или Консультант плюс нет?

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам, прежде чем писать фигню, стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    тт

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам прежде чем писать фигню стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?



    Записывай... На каждом сайте есть вкладка типо связь с редакцией, или обратная связь... Нажимаешь и пишешь...

    Отправить в конце не забудь

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Пишется, что графа ОДН исчезнет, а не ОДН.

    Не понял в чем смысл экономии?

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Старший в классе

    тт

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам прежде чем писать фигню стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?



    Записывай... На каждом сайте есть вкладка типо связь с редакцией, или обратная связь... Нажимаешь и пишешь...

    Отправить в конце не забудь



    Не тыкай, мы на брутершафт не пили, без вас разберусь, где и что писать. Не нравится - не читайте.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    тт

    Старший в классе

    тт

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам прежде чем писать фигню стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?



    Записывай... На каждом сайте есть вкладка типо связь с редакцией, или обратная связь... Нажимаешь и пишешь...

    Отправить в конце не забудь



    Не тыкай, мы на брутершафт не пили, без вас разберусь, где и что писать. Не нравится - не читайте.



    Конечно.. инструкция уже ведь есть

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Исчезла графа в одн, а вместе с ней и здравый смысл. АИ бы не написали, ты бы и не заметил

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Старший в классе

    тт

    Старший в классе

    тт

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам прежде чем писать фигню стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?



    Записывай... На каждом сайте есть вкладка типо связь с редакцией, или обратная связь... Нажимаешь и пишешь...

    Отправить в конце не забудь



    Не тыкай, мы на брутершафт не пили, без вас разберусь, где и что писать. Не нравится - не читайте.



    Конечно.. инструкция уже ведь есть



    И в каком юридическом справочнике написано, что ваша инструкция правильная?

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Ну по идее, такие меры должны побудить управляек беречь энергоснабжение и другие ресурсы, а вот будет управляйка это исполнять или нет, зависит от того, честная у вас управляйка или нет. Я вот не переживаю абсолютно по этому поводу

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Включите мозг. Если раньше плата за общедомовые нужды считалась как некая разница между общедомовым прибором учета и суммарными показаниями всех индивидуальных приборов учета, при этом складывалась ситуация, что кто-то забыл передать информацию, кто-то вывел из строя прибор учета. И за все, что не досмотрела управляющая компания, эту сумму оплачивали жители дома коммунальному предприятию. Теперь порядок меняется: сумму будет платить сама управляющая организация. Введен определенный норматив, ограничение этой платы, то есть управляющая организация не может выставить гражданам платеж более определенного норматива. Таким образом сейчас будет наведен четкий порядок в оплате общедомовых нужд, вот и все. Чего панику то развели?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Петрович Я

    Ну по идее, такие меры должны побудить управляек беречь энергоснабжение и другие ресурсы, а вот будет управляйка это исполнять или нет, зависит от того, честная у вас управляйка или нет. Я вот не переживаю абсолютно по этому поводу



    Почему не переживаете?

    Вот за электричество с вас расход на 100 р. по показаниям, а вам на двести рубликов запишут в квитанции.

    Ведь не вы пишете показания..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    тт

    Старший в классе

    тт

    Старший в классе

    тт

    Причём тут тупая истерика? Зачем писать новости, которые крайне далеки от истины? Может журналистам прежде чем писать фигню стоит научиться пользоваться юридическими справочниками?



    Записывай... На каждом сайте есть вкладка типо связь с редакцией, или обратная связь... Нажимаешь и пишешь...

    Отправить в конце не забудь



    Не тыкай, мы на брутершафт не пили, без вас разберусь, где и что писать. Не нравится - не читайте.



    Конечно.. инструкция уже ведь есть



    И в каком юридическом справочнике написано, что ваша инструкция правильная?



    Есть справочник такой.. Здравый смысл называется...

    Отдохни немного

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Pomidor

    Включите мозг. Если раньше плата за общедомовые нужды считалась как некая разница между общедомовым прибором учета и суммарными показаниями всех индивидуальных приборов учета, при этом складывалась ситуация, что кто-то забыл передать информацию, кто-то вывел из строя прибор учета. И за все, что не досмотрела управляющая компания, эту сумму оплачивали жители дома коммунальному предприятию. Теперь порядок меняется: сумму будет платить сама управляющая организация. Введен определенный норматив, ограничение этой платы, то есть управляющая организация не может выставить гражданам платеж более определенного норматива. Таким образом сейчас будет наведен четкий порядок в оплате общедомовых нужд, вот и все. Чего панику то развели?



    Порядок это здорово конечно, в надежде на порядочные управляющие компании

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Че это флудоботы губерские толпой заквакали...

    По примете форумской это к повышению платы, в данной случае повышение ОДН.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    mikey007Че это флудоботы губерские толпой заквакали...

    По примете форумской это к повышению платы, в данной случае повышение ОДН.


    Еще один автор шуток People)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Мой Господин

    mikey007

    Че это флудоботы губерские толпой заквакали...

    По примете форумской это к повышению платы, в данной случае повышение ОДН.



    Еще один автор шуток People)


    Слабый шутник... уж очень похож на бывшего КВНщика.. Или дизайнера.. А какая впринципи разница

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    ОТ, так нормативы же установлены. Если управляйка нарушает нормативы, то ее штрафуют. Поэтому тут и нам не надо быть лохами, а изучить всю нормативно-правовую базу и в случае чего тыкать квитанциями управляйке в лицо. А потом с этой слюняво-сопливой (от управляйки) квитанцией идти в прокуратуру. И всё! Нет этой управляйки, а директор горе УК как Антошка Таран будет чалиться на нарах и сожалеть о содеянном.

    Много драммы.

    Короче все норм будет, не очкуй

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Альбина, а я ждал, когда же тебе разрешать на форум зайти... Ну давай, ждем офигительных историй о заговоре и прочие бредни. Попкорн приготовлен, сел удобно

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Не, директор управляйки взятку понесет как Таран.

    И все будет шито крыто. Потому как на едро директора все работают. Эт Таран с другой партии просто случайно оказался.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    3.4

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Петрович Я

    ОТ, так нормативы же установлены. Если управляйка нарушает нормативы, то ее штрафуют. Поэтому тут и нам не надо быть лохами, а изучить всю нормативно-правовую базу и в случае чего тыкать квитанциями управляйке в лицо. А потом с этой слюняво-сопливой (от управляйки) квитанцией идти в прокуратуру. И всё! Нет этой управляйки, а директор горе УК как Антошка Таран будет чалиться на нарах и сожалеть о содеянном. Много драммы. Короче все норм будет, не очкуй



    А норматив на каком сайте можно найти и вообще где?

  • лань

    лань
    2 часа назад

    не депутат

    лань, чего орать то?



    во-первых я не ору,а выражаю свою мысль,и вижу, что она вам не нравится,посмотрю на вас ,как ВЫ потом, получив, месяца так через три, повышенную сумму на оплату ОДН заговорите,впрочем я уверена,что она будет вам в самый раз.

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    ОТ, вообще нормативы установливаются субъектами РФ, исходя из реального потребления ресурсов. До 1 ноября прошлого года правительство должно было установить эту норму. Сейчас поищу в интернете. Если найду - скину ссылку

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    3.4

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    http://www.dvec.ru/amursbyt/private_clients/tariffs/

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    СаняCh

    Заставляет тумбочкофил тебя там? Как Серёга? Уже вылечился? Или теперь по клубам Москвы наркотики ищет?)



    Приехал на переферию, клубы проверил, охрану тоже...

    Все нормально... С созывом тоже одумался.. что уже наговариваешь

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    3.4

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    3.4

  • лань

    лань
    1 час назад

    в Омске жители уже пожаловались, что плата за жилищные услуги после таких изменений значительно выросла, поскольку управляющая компания повысила тариф.---------------------------------===================================================================================Ну а наша Амурская область, как всегда по повышениям тарифов, впереди всей страны будет.!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Завтра Трамп будет президентом в наши отношения с Америкой наладятся. И всё будут в плюсе

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    «Вопрос сверхнормативных потерь, незаконных подключений снимается с граждан. Это очень важно, это было предметом не одного обращения», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Дмитрий Тетенькин.

    Это говорит г-н Тетенькин, у которого мы были на приеме по вопросу незаконно начисленных ОДН. Который заявил, что управляющая компания ни при чем. И который прислал через месяц письменный ответ, что во всем виновата управляющая компания. Попробовать нагнуть ПАО ДЭК "Амурэнергосбыт" ссыкотно ему стало, вместе с Жилинспекцией. Теперь говорит, что он заботится о гражданах области. Пустозвон, как и все правительство Амурской области!

  • Дульсинея

    Дульсинея
    39 минут назад

    Петрович Я

    ОТ, вообще нормативы установливаются субъектами РФ, исходя из реального потребления ресурсов. До 1 ноября прошлого года правительство должно было установить эту норму. Сейчас поищу в интернете. Если найду - скину ссылку



    Нормативы по Амурской области как были установлены в 2012 году, так их никто и не менял. По ОДН за электричество - нормативы просто дикие и далеки от реальности.

    Например, если раньше на 3-х комнатную квартиру в пятиэтажке ОДН по счетчику приходилось 4-9 кВт, то теперь -около 30 кВт,

    а в девятиэтажке - было 30-35 кВт, а теперь ОДН - около 80 кВт.

    Посчитайте сами, по выше указанной вами ссылке.

    С такими расчетами управляйки хороший навар будут иметь, энергосбережение никого волновать не будет.

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