Графа ОДН исчезнет из квитанций за коммунальные услуги

Фото: Sibnovosti.ru

Амурчане будут по-новому платить за общедомовые нужды. Как это повлияет на сумму платежа, пока никто сказать не может. В январе 2017 года графа «плата за ОДН» исчезнет из квитанций за коммунальные услуги и появится графа «за жилищные услуги». Это связано с изменениями в Жилищном кодексе. Их обсудили сегодня на совещании в областном правительстве.

Сейчас власти совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья разбираются в новой системе формирования платы за жилое помещение, в состав которой теперь входят расходы на ОДН.

«Вопрос сверхнормативных потерь, незаконных подключений снимается с граждан. Это очень важно, это было предметом не одного обращения», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Дмитрий Тетенькин.

Ожидается, что новая система начислений будет стимулировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов. Как именно горожанам придется платить за лампочки в подъездах, станет известно в ближайшее время. Но, например, в Омске жители уже пожаловались, что плата за жилищные услуги после таких изменений значительно выросла, поскольку управляющая компания повысила тариф.

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#ЖКХ #закон

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