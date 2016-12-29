Шутки, купленные амурскими КВНщиками три года назад, были на сайте КВН в 2012 году

В Интернете развивается конфликт: видеоблогер Кравченко продолжает обвинять благовещенскую команду КВН People в плагиате. Он прочитал в амурских СМИ ответ КВНщиков на обвинения и уже во втором видеоролике стремится уличить их во лжи и доказать, что в финале Первой лиги они использовали чужие шутки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», видеоблогер опубликовал четыре шутки, которые People озвучила на конкурсе «Биатлон» в финале Первой лиги КВН 2016 года. Точно такие шутки уже были в эфире Первой же лиги, но только в 2014 году. Их озвучили две команды: «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» удалось связаться с членами команды, которые в данный момент находятся на фестивале КВН в Сочи. Они пояснили, что эти шутки были куплены у автора три года назад. Тогда их использовали на местной сцене, а в конце 2016 года – в финале Первой лиги. Но за это время, видимо, шутки смогли попасть другим командам. Также КВНщики сообщили, что связались с указанными командами, ни у кого друг к другу нет претензий.

Видеоблогер Дмитрий Кравченко опубликовал новое видео уже на следующий день. В ролике он показывает, что шутки, ставшие предметом спора, на сайте Международного союза КВН можно найти за 2013 и 2012 годы. То есть они существовали до того, как команда People их купила. Также он заявляет, что одна из указанных команд – «Люди добрые» – требует пояснить, откуда у благовещенцев появились эти шутки.

Видеоблогер опровергает заявление КВНщиков о том, что команд «Люди добрые» и «Давай поженимся» на сегодняшний момент не существует. Он сообщил, что «Давай поженимся» даже участвует в фестивале в Сочи 2017 года. Действительно, на сайте союза КВН в списке из 640 зарегистрированных команд под номером 517 указана команда «Давай поженимся».

Чтобы выяснить официальное мнение по конфликту, возникшему в Сети, редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в Международный союз КВН.

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