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17января
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Шутки, купленные амурскими КВНщиками три года назад, были на сайте КВН в 2012 году

Шутки, купленные амурскими КВНщиками три года назад, были на сайте КВН в 2012 году

В Интернете развивается конфликт: видеоблогер Кравченко продолжает обвинять благовещенскую команду КВН People в плагиате. Он прочитал в амурских СМИ ответ КВНщиков на обвинения и уже во втором видеоролике стремится уличить их во лжи и доказать, что в финале Первой лиги они использовали чужие шутки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», видеоблогер опубликовал четыре шутки, которые People озвучила на конкурсе «Биатлон» в финале Первой лиги КВН 2016 года. Точно такие шутки уже были в эфире Первой же лиги, но только в 2014 году. Их озвучили две команды: «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» удалось связаться с членами команды, которые в данный момент находятся на фестивале КВН в Сочи. Они пояснили, что эти шутки были куплены у автора три года назад. Тогда их использовали на местной сцене, а в конце 2016 года – в финале Первой лиги. Но за это время, видимо, шутки смогли попасть другим командам. Также КВНщики сообщили, что связались с указанными командами, ни у кого друг к другу нет претензий.

Видеоблогер Дмитрий Кравченко опубликовал новое видео уже на следующий день. В ролике он показывает, что шутки, ставшие предметом спора, на сайте Международного союза КВН можно найти за 2013 и 2012 годы. То есть они существовали до того, как команда People их купила. Также он заявляет, что одна из указанных команд – «Люди добрые» – требует пояснить, откуда у благовещенцев появились эти шутки.

Видеоблогер опровергает заявление КВНщиков о том, что команд «Люди добрые» и «Давай поженимся» на сегодняшний момент не существует. Он сообщил, что «Давай поженимся» даже участвует в фестивале в Сочи 2017 года. Действительно, на сайте союза КВН в списке из 640 зарегистрированных команд под номером 517 указана команда «Давай поженимся».

Чтобы выяснить официальное мнение по конфликту, возникшему в Сети, редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в Международный союз КВН.

Просмотров всего: 1196

#конкурсы #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Трололошевич

    Трололошевич
    5 часов назад

    позор!!! раньше сами сочиняли, а сейчас покупают... блин, вспоминаются слова министра иностранных дел ))))

  • Зубная щётка

    Зубная щётка
    5 часов назад

    фу позорище..... ходят выпрашивают у всех денег якобы на поездки и на костюмы.... а эти деньги тупо отмывают показываю, что потратили.... вот и не одна сотня тысяч на купленные шутки ушла.... оборотни

  • РАМ

    РАМ
    5 часов назад

    Трололошевичпозор!!! раньше сами сочиняли, а сейчас покупают... блин, вспоминаются слова министра иностранных дел ))))


    Они не купили, они пошли по пути Петросяна - нашли все в интернете )

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 часов назад

    Мда... Уже шутки сочинить не в силах. Какой это нах квн

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    4 часа назад

    Эта штука сильнее чем Фауст Гёте

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    4 часа назад

    Зубная щётка

    фу позорище..... ходят выпрашивают у всех денег якобы на поездки и на костюмы.... а эти деньги тупо отмывают показываю, что потратили.... вот и не одна сотня тысяч на купленные шутки ушла.... оборотни



    Требовать отчёт о расходовании денежных средств может лишь тот, кто их даёт.

  • РАМ

    РАМ
    4 часа назад

    GangstarrМда... Уже шутки сочинить не в силах. Какой это нах квн


    чепушилы спрятались за гламуринфо и бьются с критикой Кравченко, который не прячет свое лицо и высказывает все прямо

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Владимир Хоменко, боюсь если тот, кто даёт начнёт требовать, то худо придется этим горе-юмористам

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    4 часа назад

    не депутат

    Владимир Хоменко, боюсь если тот, кто даёт начнёт требовать, то худо придется этим горе-юмористам



    Вы намекаете на товарища губернатора, благодаря помощи которого стали возможны выезды команды на игры?

  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    4 часа назад

    А кто это - товарищ губернатора?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Ну если действительно используют чужие шутки, то какой смысл создавать команду КВН?.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    3 часа назад

    Владимир, вы так яростно защищаетесь, вы что ли шутки продали? ))))))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Даже само название КВН, говорит о том, что в команде должны быть находчивые, весёлые, остроумные люди!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Кошмар какой-то. Купили, слямзили... Своих голов что ли нет?

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    Владимир Хоменко
    Зубная щётка

    фу позорище..... ходят выпрашивают у всех денег якобы на поездки и на костюмы.... а эти деньги тупо отмывают показываю, что потратили.... вот и не одна сотня тысяч на купленные шутки ушла.... оборотни



    Требовать отчёт о расходовании денежных средств может лишь тот, кто их даёт.


    это мои деньги, так же как и Ваши, и любого жителя Амурской области, как налогоплательщика, соответственно любой житель вправе знать куда их(деньги) расходуют. Или Вы наивно думаете что гражданин козлофф из своего кармана команду проспонсировал??

  • Mikhal191

    Mikhal191
    3 часа назад

    Автор украденной шутки Денис Савин (Команда КВН "Давай поженимся"): Как Автор Шутки про "Кентавра и Русалку" , расскажу историю этой шутехи. Придумал я ее в 2011 году, когда мы своей командой "По фэн-шую" играли в Первой лиге. Тогда нам ее вырезал Леонид Купридо с формулировкой - у вас есть лучше. В 2012 году "По фэн-шую" объединились с командой "Человек смеющийся", и прочитали эту шутку в Центральной Уральской(можно проверить через Гугл). В 2013 часть команды влилась в состав "Давай поженимся", часть в "Квартиру номер 7". Материал разделили по принципу - придумал забирай. В 2014 как все уже знают шутку прочитали в Первой лиге (наконец то) в составе "Давай поженимся". И конечно претензии к команде из Благовещенска есть. Мне все задают вопросы давал ли я эту шутку или нет Благовещенску. НЕТ НЕ ДАВАЛ И НИКТО У НАС НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЛ! Ни у "По фэн-шую" , ни у "Давай поженимся".Так что претензии к команде из Благовещенска есть. Пусть назовут имя человека , который ее "Придумал".

    https://vk.com/kvn_777?w=wall-75673682_66110

  • Блохер

    Блохер
    39 минут назад

    Такие деньги в этом КВН крутятся. Как вы их теперь попилите после такого скандала?..

  • full

    full
    21 минута назад

    Хмык

    Кошмар какой-то. Купили, слямзили... Своих голов что ли нет?



    На своих авторах едут только единицы команд. Навскидку только Уральских пельменей могу назвать. Это уровень городских лиг. А те, кто всерьез хотят подняться, как правило используют услуги профессиональных авторов. Нам просто не показывают экономическую модель КВН, это отобьет охоту его смотреть. Так что, увы, на своих головах далеко уехать могут только очень талантливые головастики.

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