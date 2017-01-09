В центре Благовещенска нашли торговую точку с запрещённым лосьоном

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили больше 800 торговых точек в Амурской области и нашли 4 000 бутыльков с запрещёнными спиртосодержащими жидкостями. В Благовещенске общественники и съёмочная группа «Альфа-канала» присоединилась к поискам «Боярышника» и других подобных лосьонов. Для большего охвата территории волонтёры «Молодой гвардии» разделились на две группы. Одни поехали проверять магазины в микрорайон, другие решили обследовать центр.

«Мы как неравнодушные граждане, как жители города, команда "Молодой гвардии", мы очень обеспокоены тем фактом, что в Иркутске достаточно большое количество жертв, 76 человек. Амурская область является лидером по изъятию непищевой спиртосодержащей продукции – уже более 450 литров. Собственно, поэтому мы и решили провести рейд», – комментирует волонтёр Алексей Долгов.

Парням-волонтёрам установили камеру, чтобы с улицы наблюдать за поисками. Первым в списке был Fresh market в торговом центре «Мега». Оказалось, здесь закон не нарушают, запрещённой продукции нет. Затем волонтеры изучили прилавки супермаркетов «Наш универсам», «Кэш & Кэрри». Здесь тоже ничего не нашли.

«Мы здесь не нашли ничего незаконного. То есть всяких "боярышников" здесь не продают. Мы уточнили у продавцов, посмотрели сами. Вся спиртосодержащая продукция законна, всё разрешено к продаже», – делится волонтёр «Молодой гвардии».

Рейды по микрорайону тоже прошли без улова. К поискам решили подключиться и журналисты, чтобы провести собственную проверку. Проехав по отдалённым районам города, они хотели узнать, продают ли там запрещённую спиртосодержащую продукцию. Первым на пути оказался магазин «Парус». Продавец рассказала, что «Боярышником» здесь давно не торгуют.

В магазинах по улице Театральной в районе хлопкопрядильной фабрики найти запрещённую продукцию тоже не удалось. Тогда журналисты поехали в район пятой стройки. В одном из магазинов сказали, что у них «Боярышника» нет и никогда не было. Но корреспондентов именно сюда отправили из ларька, стоящего напротив. «Где у вас можно купить в районе пятой стройки?» – «Я сейчас не знаю» – «Ну, а где продавали?» – «Вот магазин, продавали», – такой состоялся диалог.

В районе КПП поиски тоже не увенчались успехом. Даже в популярных торговых точках продавцы говорили, что о «Боярышнике» ничего не знают.

В итоге запрещённая продукция нашлась в самом центре города. Огуречный лосьон стоял у всех на виду в одном из ларьков на цокольном этаже торгового центра возле гостиницы «Азия». И его без проблем продали журналистам.

«Мы проехали по разным районам нашего города. Были на пятой стройке, в районе Тайваня, были на КПП, а оказалось, что "клад" оказался у нас под носом. Здесь, в подвальном помещении, мы купили огуречный лосьон. Сказано, что содержание алкоголя здесь 30 %. Правда, сказано, что лосьон косметический. И нам предстоит узнать, можно его продавать или нет», – поделилась корреспондент «Альфа-канала» Виктория Сытенко.

В амурском управлении Роспотребнадзора пояснили, что такой лосьон всё-таки относится к списку запрещённых. Продавец явно об этом не знала. В ближайшее время ведомство проведет в магазине свою проверку. Если предпринимателя признают виновным, его ждёт административный штраф. Для юридического лица он достигает 40 000 рублей.

Рейды Роспотреднадзора по области продолжатся до 26 января. В этот день закачивается временный запрет главного санитарного врача на продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

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#закон #торговля

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