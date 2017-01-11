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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: детский баскетбол и день заповедников

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: детский баскетбол и день заповедников

В среду, 18 января, утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» обсудят амурский детский баскетбол. Гостем эфира станет директор ассоциации «Детско-юношеский баскетбольный клуб "Восточный ураган"» Валерий Булах. Ведущие – Екатерина Кузьмина и Илья Кутырев.

Днем на «Эхе» побывает директор общественной организации «Амурский социально-экологический Союз» («АмурСоЭС») Юрий Гафаров. Он расскажет, как отмечается День национальных парков и заповедников в Приамурье. Ведущие – Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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