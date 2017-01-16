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17января
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Сегодня, 16:35

В 2016 году экономическая эффективность системы закупок в Белогорске составила около 12 миллионов рублей

В администрации Белогорска подвели итоги работы отдела муниципального заказа за 2016 год.

«За отчетный период размещено 204 закупки на сумму 525,5 миллиона рублей, – рассказала начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – За 2016 год проведена 251 закупка (с учетом конкурентных процедур, размещенных в декабре 2015 года) на сумму 805,5 миллиона рублей. В целом экономия составила 11,7 миллиона рублей или 1,6 % от общего объема проведенных процедур, которые привели к заключению контрактов.

К слову, уже есть экономия городского бюджета 2017 года. В декабре прошлого года размещено 59 закупок на сумму чуть более 395 миллионов рублей. Экономия составила около 750 тысяч рублей.

Отмечено, что преобладающим способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде по-прежнему является аукцион в электронной форме. Доля электронных аукционов составляет более 74 % от общего количества размещенных извещений. Около 12 % составляет доля запросов котировок, чуть более 10 % – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), остальные – извещения по проведению предварительного отбора.

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