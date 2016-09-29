В МФЦ Белогорска с нового года стало на 14 услуг больше

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Многофункциональный центр Белогорска в 2017 году расширил перечень предоставляемых услуг. С января в муниципальном учреждении можно получить 131 государственную и 56 муниципальных услуг. На начало 2016 года их было 120 и 53 соответственно.

Одна из новых госуслуг – выдача справок о привлечении или не привлечении человека к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Также с 1 февраля через МФЦ можно будет не только подать заявление о замене паспорта, но и получить его.

«Значительно увеличивается поток заявителей. Если в 2015 году к нам обратились более 18,5 тысяч граждан, то в прошлом году их количество возросло более чем на 5,5 тысячи», – рассказывает директор центра Анна Клюевская.

К наиболее востребованным относятся услуги управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области по приему документов на государственную регистрацию и выдачу документов после проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество, а также прием документов для осуществления государственного кадастрового учета. Большой популярностью среди заявителей пользуются также услуги управления Министерства внутренних дел РФ по Амурской области – регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, а также выдача, замена паспортов гражданина РФ.

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