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Число жертв крушения Boeing 747-400 под Бишкеком выросло до 38

Число жертв крушения Boeing 747-400 под Бишкеком выросло до 38
Фото: sputnik-abkhazia.info

Жертвами крушения грузового самолёта Boeing 747-400 под Бишкеком стали 38 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших, включая 5 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии, передаёт «Русская планета» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительной информации, в числе погибших – 15 детей в возрасте от одного года до 11 лет, а также 4-месячная девочка. Кроме того, в результате авиакатастрофы пострадали 16 человек: 13 из них госпитализированы с травмами и ожогами, трое получают амбулаторное лечение.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла рано утром в понедельник, 16 января. Грузовой самолёт «Боинг 747-400» турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, при заходе на посадку рухнул на дачный посёлок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта «Манас» в условиях густого тумана. По данным Минтранса Киргизии, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Большинство жертв являются жителями посёлка, которые оказались придавленными обломками самолёта.

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#происшествия #транспорт

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