В Благовещенске создают интерактивную карту культурной жизни

На сайте управления культуры Благовещенска появилась интерактивная карта. На ней уже отмечены 30 объектов культуры – культурно-досуговые центры, библиотеки, парки. Ко всем прикреплены фотографии и справочная информация. Обещают, что в будущем на карте появятся вообще все организации, которые оказывают услуги в культурной сфере города.

Каждый объект снабжён фотографией и актуальной справочной информацией: адрес, телефон учреждения, график работы, а также активной ссылкой на сайт учреждения.

На карте каждый горожанин сможет найти не только известные учреждения культуры, расположенные в центре, но и узнать об организациях, находящихся в его районе и даже спланировать маршрут, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме интерактивной карты, на новом сайте управления культуры будет новостная лента событий культурной жизни. Отдельно размещён 3-D тур по памятным местам Благовещенска. Есть необходимая контактная и официальная информация.

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