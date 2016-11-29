Юные благовещенцы показали свои изобретения (фото)

На стадионе 16-й школы Благовещенска запустили ракеты. Так школьники и студенты 17 января отметили День детских изобретений. В честь праздника более 30 ребят показали свои работы. В их числе робот-шпион, умный дом, пылесос из пластиковой бутылки, луноход и другие самодельные конструкции.

В прошлом году юный изобретатель Кирилл сделал робота, а еще умный сейф с кодовым замком. Своё новое изобретение школьник назвал шагоходом Тео Янсена – в честь кинетического скульптора, создающего передвигающиеся сооружения. На создание робота из конструктора «Лего» Кирилл потратил сутки.

«Можно ещё прицепить, просто не хватило деталей. Если четыре ноги будет, то он будет быстрее бегать. Чем больше ног, тем быстрее бегает. У него есть датчик, когда он видит, то он выполняет что-нибудь другое. Этот конструктор легко собирается, легко программируется. Можно с блока, можно с компьютера», – рассказал ученик школы № 16 Кирилл Кунцман.

Юных изобретателей, как Кирилл, оказалось немало. Более тридцати школьников и студентов показали в действии приборы, сделанные своими руками. Ребята включали луноходы, квадрокоптеры, телескопы и самодельные пылесосы из пластиковой бутылки.

Девятиклассник Никита Саяпин представил целый проект – умный дом. Он может сам закрыть дверь, включить отопление и вентиляцию. На создание умного дома школьник потратил около четырёх месяцев и почти 10 тысяч рублей.

«Здесь, получается, две платформы. Первый отвечает за свет, а второй за открывание и закрывание двери по кнопке. Все покупали на сайте, заказывали», – поделился ученик гимназии № 1 Никита Саяпин.

Некоторые умельцы делали свои изобретения из подручных средств. В ход шли пластиковые бутылки, провода, проволока, металлические банки и даже фрукты. Студент Дмитрий Струков своё первое изобретение – метеоспутник – смастерил из самых простых материалов.

«В данной комплектации всё просто. Просто антенна, нужно включить батарейку, и можно принимать данные. Цель его работы – поднимается в воздухе, спускается на парашюте, снимает метеоданные: температура, давление воздуха», – сказал студент инженерно-физического факультета АмГУ Дмитрий Струков.

Все участники праздника, посвящённого Дню детских изобретений, получили грамоты. В самом конце юные изобретатели запустили ракеты. Одна из них не взлетела, а вот две другие устремились в небо.

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