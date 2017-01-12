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17января
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В Японии 2 тонны соляной кислоты вылились на дорогу и в реку

В Японии 2 тонны соляной кислоты вылились на дорогу и в реку
Фото: NHK News Web

Около 2 000 литров соляной кислоты разлились в результате аварии грузовика на обледенелой дороге в Японии. ЧП случилось в сельской местности близ города Сасэбо (префектура Нагасаки). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, грузовик, перевозивший баки с соляной кислотой на скользкой дороге, пошёл юзом и столкнулся с проезжавшей мимо легковой машиной.

Из-за удара баки с опасной жидкостью перевернулись, и кислота вытекла на дорогу, попав в протекавшую рядом реку Аиноура. Местные власти в целях предосторожности настойчиво рекомендуют жителям не приближаться к этой реке, а также без особой необходимости не открывать окна.

Остатки кислоты на дороге были смыты пожарными брандспойтами. Подчёркивается, что в результате инцидента никто не пострадал, на водоснабжение близлежащих населённых пунктов данная авария влияния не оказала.

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#природа #происшествия #транспорт

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