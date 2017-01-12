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В Благовещенске разыскивают двоих подростков

В Благовещенске разыскивают двоих подростков

В столице Амурской области объявлен в розыск Даниил Степанов 2003 года рождения. В понедельник, 9 января, он ушёл из дома и не вернулся. Также полицейские с 14 января ищут Елену Овчинникову 2000 года рождения. Она ушла из дома в районе мясокомбината с аппаратом Елизарова на ноге. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид Даниилу Степанову 15-16 лет, рост – 172 сантиметра, плотного телосложения, глаза серые, волосы светло-русые.

На момент ухода на подростке были: чёрная вязаная шапка, чёрная кожаная куртка с меховым тёмно-коричневым воротником, серые брюки, серая рубашка, жёлтая футболка с синей надписью «Сочи», чёрные ботинки на шнурках. Может быть переодет в синюю куртку со светоотражающей полосой спереди.

Елене Овчинниковой на вид 14-15 лет, рост – 160-165 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза. На левой ноге – аппарат Илизарова.

На момент ухода на ней были: чёрные лосины, короткая куртка с капюшоном на клёпках тёмно-синего цвета или тёмно-синяя парка с капюшоном, белая кофта и тёмно-зелёная кофта с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (4162) 59-47-38, 59-47-29.

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#происшествия

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