Юные амурские шахматисты забрали все призовые места на турнире по шахматам в Китае

С 14 по 16 января в китайском городе Хэйхэ проходил международный турнир по шахматам. В нем участвовали юные шахматисты в возрасте до 16 лет. От России на соревнованиях были только амурчане – это шахматисты из Райчихинска и Благовещенска.

Областной центр Приамурья представляли 17 воспитанников ЦЭВа. Всего же в турнире участвовали больше ста человек.

Всех участников разделили на две возрастные группы: 2001–2006 год рождения и 2007 год рождения и младше. Внутри этих групп также было и гендерное разделение. Пары определяла компьютерная жеребьевка. Сам турнир проходил по швейцарской системе – в семь туров, по итогам которых все очки за каждый тур суммировались и определялись призеры соревнований.

В итоге все призовые места в двух категориях достались амурчанам. Большинство из них – у благовещенцев.

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