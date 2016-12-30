Благовещенка попалась на уловку мошенниц и купила по Интернету несуществующую шубу

Фото: управление МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы, участницы которой через Интернет продавали гражданам несуществующий товар. 35-летняя жительница Благовещенска обратилась к стражам порядка – она решила приобрести шубу по объявлению, размещённому в социальной сети.

Начав переписку с автором объявления, покупательница оговорила все условия и перевела в качестве предоплаты 23 тысячи рублей. По истечении назначенного срока товар женщина не получила и, поняв, что её обманули, обратилась в полицию. Сыщики установили, что «фейковый» магазин был создан в Иркутске, и обратились за помощью к коллегам из Приангарья.

Оперативники отдела «К» управления уголовного розыска управления МВД России по Иркутской области установили местонахождение предполагаемых мошенников. Двух 26-летних женщин задержали. Злоумышленницы в своих целях использовали излюбленную схему мошенников: они получали предоплату за обещанный несуществующий товар, а затем прекращали общение с клиентом.

Весной 2015 года иркутянки создали в социальных сетях аккаунты магазинов по продаже одежды и добавили на их страницы фотографии различных модных моделей. Для того чтобы создать видимость широкой популярности своего ресурса, сообщницы с помощью специальной интернет-программы «накрутили» большое количество подписчиков, которые якобы приобрели у них одежду и оставили восторженные отзывы.

Почти 1,5 года «владелицы модных интернет-магазинов» брали многочисленные заказы от покупателей. Аферисткам перечисляли 50-ти и даже 100-процентную предоплату. Жертвами подруг-иркутянок стали, по меньшей мере, шесть граждан, в том числе жители Москвы, Амурской области, Удмуртии и других регионов страны.

В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых несколько сотовых телефонов, десяток сим-карт и 15 банковских карт. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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