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Министр труда и соцзащиты: реальные зарплаты россиян будут расти

Министр труда и соцзащиты: реальные зарплаты россиян будут расти
Фото: lenta.ru

Реальные зарплаты в России будут расти, заверил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 17 января.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», – заявил глава ведомства.

Топилин пояснил, что такому развитию событий способствуют президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам. «Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», – сказал министр, подчеркнув, что для этого имеются «все необходимые ресурсы» и ведётся необходимая работа с региональными властями.

Вместе с тем, отметил глава Мингруда, уровень безработицы в стране не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», – заметил Топилин, напомнив, что в стране у нас около 4 миллионов безработных, и это меньше, чем в 2015 году.

Говоря о повышении пенсионного возраста, собеседник издания подчеркнул, что время для этого ещё не пришло. Вместе с тем вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается. «Их пенсии и сейчас индексируются, только получать их повышенными люди начнут тогда, когда будут увольняться с работы. Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается», – сказал Топилин.

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#работа #российская власть #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • не депутат

    не депутат
    5 минут назад

    один хрен сейчас появится толпа нытиков, во главе с Трушом, которые будут говорить о том какие они бедные несчастные и что государство их совсем не любит и не ценит. При этом Труш когда-то уже писал об этом в своём мегапопулярном блоге...

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