Два сотрудника ДРСК стали финалистами премии «Серебряный лучник» – Дальний Восток

Жюри VI премии «Серебряный лучник» – Дальний Восток выбрало проекты, попавшие в шорт-лист регионального конкурса проводимого среди представителей СМИ, общественных организаций, государственных и коммерческих структур.

В число финалистов попали два проекта пресс-секретаря амурского филиала АО «ДРСК» Инги Шиловой в номинациях: «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ», «Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа».

Автор еще одного проекта в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и социальной ответственности» – также сотрудник ДРСК- специалист по связям с общественностью хабаровского филиала компании Татьяна Михалицына. В этом году на соискание престижной награды было подано более 40 заявок, в шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов.

При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-балльной шкале, а заполнение листов голосования осуществлялось членами жюри в дистанционном порядке.

Сильнейших выявят публичные защиты, которые пройдут 27 января в г. Владивостоке, и будут открыты для всех желающих. По завершении презентаций команда экспертов в режиме закрытого голосования выберет победителей.

По решению экспертной комиссии, один из проектов-финалистов будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

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