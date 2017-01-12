Благовещенские гимнасты завоевали золото и серебро

На всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири команда девушек из Благовещенска завоевала первое место, а юноши – второе. Почти так же успешно выступили спортсмены из Монголии: юноши взяли командное золото, а девушки – бронзу. В призерах – команды Владивостока и Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 11 по 15 января в Благовещенске прошел XVII турнир городов Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике. В нем приняли участие 9 команд из Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Биробиджана, Хабаровска, Читы, Благовещенска, Райчихинска и две иностранные команды – монгольская и филиппинская. В качестве почетного гостя на соревнования приехала олимпийская чемпионка Елена Шевченко.

В командном первенстве среди юношей первое место досталось команде Монголии, 2-е место – у Благовещенска, 3 место – у Южно-Сахалинска. Среди девушек хозяйки стали сильнейшими, серебряные медали увезли девушки из Владивостока, а бронзовые – из Монголии.

В личном первенстве монгольские юноши взяли три первых места из четырех. Еще одно золото у хабаровчанина Егора Докучаева. У благовещенцев только по одному второму и третьему месту.

Среди девушек в личном первенстве золотые медали завоевали две благовещенки – Эльвира Бушуева и Анна Руднева. Еще две награды высшего достоинства увезли во Владивосток и в Монголию.

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