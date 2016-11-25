В окнах благовещенцев зажгутся свечи в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда

Благовещенск 27 января присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. С 16:00 до 18:00 в трех точках города – ЦУМе, «От и До» и «Меге» – волонтеры будут раздавать информационные памятки о проведении акции. А в 19:00 горожане в своих квартирах выключат свет, выставят свечи к окнам и зажгут их в память обо всех жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

После акции все фотографии будут размещены участниками в сети Instagram с хэштегом #свечаблг2017.

Акцию организовывают Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с представителями муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» города Благовещенска.

27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады немецко-фашистских войск, которая длилась 900 дней. На сегодняшний день в городе Благовещенске проживают 10 жителей блокадного Ленинграда, сообщает администрация Благовещенска.

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#жизнь #память

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