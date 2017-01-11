Школьный автобус сгорел на трассе под Вологдой (видео)

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Школьный автобус полностью выгорел на трассе Вологда – Новая Ладога. ЧП произошло в понедельник, 16 января, в 15:35 по московскому времени. У автобуса, вёзшего школьников на олимпиаду в Вологду, загорелся двигатель. Дети были своевременно эвакуированы, никто не пострадал, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Евгений Ворочалков.

«Сегодня из города Череповец выехал автобус с детьми в сопровождении одной машины сотрудников ГИБДД. На 30-м километре трассы Вологда – Новая Ладога произошло возгорание двигателя автобуса. Дети другим транспортом были оперативно доставлены в Вологду. Автобус же сгорел полностью», – рассказал представитель МВД. Позднее появились более точные данные: возгорание произошло на 32-м километре трассы.

В настоящее время работы на месте продолжаются, причины инцидента выясняются.

На момент происшествия в транспортном средстве находился 21 подросток – учащиеся 8-11 классов череповецких школ, а также двое сопровождающих. Все они направлялись в Вологду на областную школьную олимпиаду.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, к ликвидации пожара привлекалось 15 человек и семь единиц техники.

По словам Ворочалкова, сгоревший автобус марки Higer, принадлежащий автоколонне города Череповец, находился в эксплуатации не более десяти лет и был в хорошем техническом состоянии. Что стало причиной возгорания, покажет экспертиза.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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