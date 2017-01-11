В Тындинском районе в ДТП пострадала 80-летняя пассажирка кроссовера

В понедельник, 16 января, в 6 часов утра произошло ДТП в Тындинском районе. На 230 километре автодороги «Лена» водитель 1961 года рождения, находясь за рулем SsangYong Actyon, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате аварии 80-летнюю женщину-пассажирку с травмами доставили в больницу.

Еще одно ДТП случилось в 17:09 в Благовещенске. В районе дома № 87 по улице Конной женщина-водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, на перекрестке при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Honda Fit. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Platz травмирована, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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