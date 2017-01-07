Благовещенцы помогли полиции, задержав разбойника

Накануне в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение о нападении на продавца магазина электротоваров. Злоумышленник, угрожая работнику магазина ножом, требовал деньги из кассы. Но продавец нажал тревожную кнопку, тот увидел и скрылся.

Как сообщает амурское управление МВД России, сотрудник торговой точки вместе с другими гражданами догнали злоумышленника и удерживали до приезда полиции. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции выражают благодарность гражданам за помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.

Накануне в Благовещенске зафиксировано еще одно нападение на торговую точку. Благовещенец угрожал ножом продавцу в магазине бытовой техники. Стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам.

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