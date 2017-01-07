Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:25 1

Благовещенцы помогли полиции, задержав разбойника

Накануне в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение о нападении на продавца магазина электротоваров. Злоумышленник, угрожая работнику магазина ножом, требовал деньги из кассы. Но продавец нажал тревожную кнопку, тот увидел и скрылся.

Как сообщает амурское управление МВД России, сотрудник торговой точки вместе с другими гражданами догнали злоумышленника и удерживали до приезда полиции. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции выражают благодарность гражданам за помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.

Накануне в Благовещенске зафиксировано еще одно нападение на торговую точку. Благовещенец угрожал ножом продавцу в магазине бытовой техники. Стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам.

Просмотров всего: 1316

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    злоумышленники проникли в аптеку и съели все таблетки пургена. Стражи порядка задержали злоумышленников по горячим следам

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Японии 2 тонны соляной кислоты вылились на дорогу и в реку
Происшествия

В Благовещенске разыскивают двоих подростков
В России и мире

Школьный автобус сгорел на трассе под Вологдой (видео)
В России и мире

Авто ушло под лёд в Приморье: одному из пассажиров спастись не удалось