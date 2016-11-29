Авто ушло под лёд в Приморье: одному из пассажиров спастись не удалось

Фото: dpscontrol

Ещё один автомобиль с людьми провалился под лёд в Приморье. ЧП произошло утром во вторник, 17 января, во владивостокском районе острова Скребцова (в народе её называют «Коврижкой»). Об этом сообщает ИА «Дейта».

По информации регионального ГУ МЧС, после сообщения о происшествии, на место выехали спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе шести человек. Задействовав катер на воздушной подушке, спасатели прибыли к месту происшествия. По прибытии было установлено, что в салоне машины находились два человека, один из них успел спастись. О судьбе второго пока ничего не известно.

В настоящее время проводятся поисково-водолазные работы.

Подобные случаи (в том числе, с трагическим финалом) – в Приморье не редкость.

Как сообщало Амур.инфо, 8 декабря, автомобиль ушёл под лёд на озере Ханка. В машине в это время находились четыре человека. Выбраться на берег удалось лишь двоим.

4 декабря, в районе устья реки Раздольной под лёд провалился автомобиль Suzuki Escudo. Троим пассажирам удалось выбраться из машины самостоятельно. Ещё один мужчина остался в автомобиле, и его спустя два дня из воды достали спасатели.

До этого, 28 ноября, в районе базы отдыха «Тавричанский Лиман» в Надеждинском районе автомобиль, который выехал на озеро, ушёл под воду. Мужчина, находившийся в авто, выбрался из машины через люк в крыше, однако позже он скончался в больнице.

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#Дальний Восток #МЧС #происшествия #транспорт

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