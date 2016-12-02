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17января
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У благовещенского ОКЦ требуют миллион рублей за Свинку Пеппу

У благовещенского ОКЦ требуют миллион рублей за Свинку Пеппу
Фото: life.ru

Правообладатель бренда на Свинку Пеппу – компания Entertainment One UK Limited – требует от Общественно-культурного центра Благовещенска возместить один миллион рублей за использование известных персонажей, сообщает Life. Концерт с участием образа Пеппы прошел в ОКЦ перед Новым годом.

Владельцы бренда обратились с требованием возместить ущерб, однако в ОКЦ Благовещенска им предложили лишь бесплатные билеты на свои концерты.

Компания Entertainment One UK Limited, которая является правообладателем мультсериала «Свинка Пеппа» (в России юридическую поддержку по вопросам защиты авторских прав оказывает партнер агентства — компания Semenov&Pevzner), узнав об использовании популярного бренда, подготовили иск. Требование — возместить один миллион рублей за участие любимицы детей всего мира в детском шоу Благовещенска.

По словам представителя компании Semenov&Pevzner Романа Лукьянова, подобных концертов прошло четыре, планировался и пятый. Путем мониторинга сети Интернет факт был выявлен и началась судебно-претензионная работа.

По словам представителя компании, в России часто нарушаются авторские права на «Свинку Пеппу». Всего сейчас подано около 200 исков — это и контрафактные игрушки, и пиратские шоу с использованием бренда, и реклама.

Просмотров всего: 2724

#концерты #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    3 часа назад

    Эта наркоманская свинья ещё и популярностью пользуется?

    нетуж .. давай лучше парад ведьм.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Не упоминайте имя Свинки Пеппы всуе.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Наш Чебурах в разы круче,а это.....такое придумать это надо хлеще коки чего-то

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Осторожней! Чебу продали ипонцам.

  • 5amur

    5amur
    2 часа назад

    Да... Существует заработок на судах после автоаварий, сейчас новый вид заработка появился...

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Не связывайтесь со свиньями!

  • Paster

    Paster
    2 часа назад



    однако в ОКЦ Благовещенска им предложили лишь бесплатные билеты на свои концерты



    Зачёт!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    разве это Свинка Пеппе? Не похоже!

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

  • slunopotam

    slunopotam
    2 часа назад

    А Михалков так ваще убьёт, если узнает))))

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Ну вообще-то все верно. Куда до этого смотрели юристы ОКЦ не ясно. Права принадлежат иностранной компании и не нужно было думать, что она не мониторит использование этой глупой свиньи.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Неужели заплатят?

  • РАМ

    РАМ
    40 минут назад

    На сайте арбитражного суда ничего нет по нашему ОКЦ ))) опять из пальца высосали?

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