У благовещенского ОКЦ требуют миллион рублей за Свинку Пеппу

Фото: life.ru

Правообладатель бренда на Свинку Пеппу – компания Entertainment One UK Limited – требует от Общественно-культурного центра Благовещенска возместить один миллион рублей за использование известных персонажей, сообщает Life. Концерт с участием образа Пеппы прошел в ОКЦ перед Новым годом.

Владельцы бренда обратились с требованием возместить ущерб, однако в ОКЦ Благовещенска им предложили лишь бесплатные билеты на свои концерты.

Компания Entertainment One UK Limited, которая является правообладателем мультсериала «Свинка Пеппа» (в России юридическую поддержку по вопросам защиты авторских прав оказывает партнер агентства — компания Semenov&Pevzner), узнав об использовании популярного бренда, подготовили иск. Требование — возместить один миллион рублей за участие любимицы детей всего мира в детском шоу Благовещенска.

По словам представителя компании Semenov&Pevzner Романа Лукьянова, подобных концертов прошло четыре, планировался и пятый. Путем мониторинга сети Интернет факт был выявлен и началась судебно-претензионная работа.

По словам представителя компании, в России часто нарушаются авторские права на «Свинку Пеппу». Всего сейчас подано около 200 исков — это и контрафактные игрушки, и пиратские шоу с использованием бренда, и реклама.

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