ДРСК проводит системную работу по устранению незаконных построек в охранных зонах ЛЭП

Энергетики АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») проводят работу по выявлению и устранению нарушений в охранных зонах линий электропередачи. Работа по принятию мер к собственникам незаконно расположенных объектов проводится во всех филиалах АО «ДРСК» на территории Амурской области, Хабаровского края, Приморья, южной части Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и носит постоянный характер.

По итогам 4 квартала 2016 года специалистами ДРСК в пяти филиалах было зафиксировано

2 200 незаконных объектов строительства, в 75 % случаев собственники определены, энергетиками проведена работа по устранению нарушений.

Наиболее сложная ситуация с незаконно размещенными объектами в охранных зонах ЛЭП фиксируется в приморском филиале ДРСК. Это обусловлено условиями плотной городской застройкой Владивостока. Энергетики проводят совместные выездные проверки с прокуратурой г. Владивостока. В ряде случаев уже имеется судебное решение, переданное судебным приставам на исполнение. Широкое применение судебной практики в отношении нарушителей охранных зон дает ощутимые результаты и применяется по всем территориям.

Во всех филиалах над устранением нарушений энергетики работают совместно с государственными органами: инициируются проверки надзорных органов, направляются запросы в региональные управления Ростехнадзора и в администрации муниципальных образований, а также прокуратуру. В результате в отношении собственников возбуждаются административные дела, в суд отправляются иски об освобождении земельного участка в границах охранной зоны и сносе незаконных объектов. Как показывает практика, после направления уведомлений, большая часть спорных вопросов решаются по инициативе самих нарушителей охранных зон.

«Благодаря ежегодной и планомерной работе по борьбе с незаконными постройками специалистам ДРСК удается предотвращать и контролировать появление новых объектов. Незаконно размещенные гаражи, автостоянки, автомастерские, магазины в зоне ЛЭП препятствуют доступу обслуживающего персонала к энергооборудованию и оперативному производству аварийно-восстановительных работ, – рассказывает главный инженер ДРСК Александр Михалев. – От сознательности населения напрямую зависит безопасность жизни и здоровья окружающих и их имущества, а также качество получаемой потребителями электроэнергии».

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