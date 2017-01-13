Последний астронавт, побывавший на Луне, скончался на 83-м году жизни

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Легендарный астронавт Юджин Сернан – последний из высаживавшихся на Луну – скончался в США в возрасте 82 лет. Сообщение об этом появилось в понедельник, 16 января, на сайте NASA, передаёт «Лента.ру».

По данным американского космического агентства, Сернан ушёл из жизни в кругу семьи. Причина смерти не уточняется.

Капитан ВМФ США Юджин Сернен побывал в космосе трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля «Джемини-9А», в 1969-м – как пилот «Аполлон-10», а в 1972 году командовал миссией «Аполлон-17».

Сернан известен также тем, что дважды побывал на Луне и стал вторым гражданином США, вышедшим в открытый космос.

Последние слова, сказанные человеком на Луне, принадлежат именно Сернану: «Боб, говорит Джин. Я на поверхности, и, делая последний шаг человека с поверхности [Луны], возвращаясь домой, чтобы когда-нибудь вернуться – но, мы верим, в не очень далёком будущем – я бы просто хотел [сказать] то, что, я думаю, останется в истории. Что сегодняшний вызов Америки определил будущие судьбы человечества. И, покидая Луну в [районе] Таурус-Литтров, мы уходим так же как и пришли и, с Божьей помощью, вернёмся – с миром и надеждой для всего человечества. Удачи экипажу "Аполлона-17"».

Известно также, что Юджин начертал на поверхности Луны инициалы своей дочери – TDC.

Карьеру астронавта он завершил после того, как в декабре 1972 года принял участие в последней высадке на Луну.

В июле 1976 года Сернан уволился из ВМФ США после 20-летней службы и закончил свою работу в NASA. После этого он работал на должности телевизионного комментатора во время трансляций полётов космических шаттлов.

Программа пилотируемых космических полётов «Аполлон» была создана для первой пилотируемой высадки на Луну. С 1968 по 1975 годы было отправлено 15 комических кораблей с экипажами (в общей сложности 38 астронавтов). В рамках проекта удалось совершить шесть удачных высадок человека на поверхность спутника Земли.

2 февраля 2016 года в городе в США скончался 85-летний Эдгар Митчелл – шестой астронавт, побывавший на Луне (1971).

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