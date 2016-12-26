В Амурской области мошенники на обмане фермеров «заработали» более 5 миллионов рублей

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В Приамурье следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной преступной группы. Восемь человек обвиняются в мошенничестве. Мужчины обманывали фермеров. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.

В феврале 2014 года житель Благовещенска 1982 года рождения, обладая опытом работы в юридической фирме, создал мошенническую схему. Для реализации преступных целей благовещенец привлек жителя села Тамбовка и хабаровчан. Обвиняемые ездили по населенным пунктам Амурской области, заключали с фермерами сделки купли-продажи сои. Умея войти в доверие, они сначала вывозили сельхозпродукцию, а после обещали перевести деньги. Однако оплаты фермеры так и не дождались.

Следователи доказали причастность преступной группы к совершению четырех аналогичных преступлений. Мошенничество было совершено в Архаринском, Михайловском, Серышевском и Октябрьском районах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий члены организованной преступной группы были задержаны в Хабаровске. Организатор скрывался от правоохранительных органов. Полицейские задержали его в Благовещенске в июне 2015 года.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд. Трое обвиняемых находятся под стражей, остальные, в том числе и организатор, – под подпиской о невыезде.

Кроме того, ранее в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в июне 2016 года в отношении одного из фигурантов следователями уже было направлено в суд отдельное уголовное дело по статье «Мошенничество». Октябрьский районный суд признал мужчину виновным и назначил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает амурское управление МВД.

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