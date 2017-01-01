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Амурскому спасателю требуется помощь для операции на почках

Амурскому спасателю требуется помощь для операции на почках

Сотрудник противопожарной службы амурчанин Иван Белявский оказался в сложной ситуации. В результате осложнения после болезни у него отказали почки. Сейчас он находится в областной больнице, его жизнь поддерживается только благодаря процедурам гемодиализа. Врачи говорят о необходимости операции, которая стоит полтора миллиона рублей. Родственники начали сбор средств на лечение Ивана.

Осенью 2016 года Иван Белявский выступал на соревнованиях по легкой атлетике, где простудился. Болезнь протекала скрыто, а перед Новым годом произошел сильный отек почек. Ивана доставили в больницу, его почки отказали.

«Сейчас ситуация несколько изменилась, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» супруга больного Наталья. – Сначала врачи сообщили, что почки не удастся запустить с вероятностью 99 % и провести операцию необходимо через полтора месяца. Стоить она будет полтора миллиона рублей. У нас простая рабочая семья, таких средств нет, поэтому мы обратились за помощью к людям. В управлении МЧС тоже планировали помочь. Но потом медики изменили мнение. Иван будет в течение трех месяцев делать диализ – через день. И только после этого врачи будут делать выводы – нужна операция или нет».

Сбор средств семья больного продолжает, потому что сумма немаленькая, и собрать ее в короткий срок весьма затруднительно. А операция может вполне понадобиться.

«Я хочу пояснить, что мы ни в коем случае не хотим нажиться на горе, – добавила Наталья. – Если операция не понадобится, мы все деньги передадим нуждающимся в лечении детям».

Желающие помочь Ивану Белявскому могут перечислить деньги на карту Сбербанка России:

63900203 9004293271

или на номер телефона +7963-819-07-18.

Просмотров всего: 2714

#здоровье #соцзащита

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Хороша организация МЧС! Сотрудник отстаивал честь организации в соревнованиях, а такая большая организация не может собрать нужную сумму на спасение собственного сотрудника! Что вообще происходит?!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Что происходит...БАРДАК!Власти нет,а у этой власти совести

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Мда. Ситуэйшин блин. Бедная нищебродская структура МЧС не может выделить 1.5млн.своему сотруднику. Позор!

  • full

    full
    3 часа назад

    Очередное спасибо Путину и Медведеву за организацию достойной жизни россиянам.

  • Вет

    Вет
    3 часа назад

    Зато в Сирию всё... на своих работников нет средств....

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Производственная травма...

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    2 часа назад

    Матвейка пошевели мозгами, если они есть. Помоги парню, если совесть есть. Деньжище получают за работу в теплых кабинетах, скиньтесь парню на операцию.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Позор! МЧС- как можно доверять организации,которая не в состоянии помочь своим сотрудникам находящимся в беде? Угроза человеческой жизни- это ли не Чрезвычайная Ситуация???

  • Азиат

    Азиат
    2 часа назад

    9

  • Азиат

    Азиат
    2 часа назад

    Где то снизу есть новость что россияне считают свою страну развитой и передовой, которую боятся и уважают в мире !!!!!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    АзиатГде то снизу есть новость что россияне считают свою страну развитой и передовой, которую боятся и уважают в мире !!!!!


    Это не про эту

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    МЧС одни жизни спасает, а своего в беде бросает! Как ФИО местного генерала с лампасами?

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Где Ярошенко?Пусть напишет очередной опус.

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    1 час назад

    глава амурского МЧС в 2015 году заработал 1 886 058

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    чё базарите ? по 100 рупий можно уже было перевести а не базарить

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Дядя из мясачё базарите ? по 100 рупий можно уже было перевести а не базарить


    Такими темпами скоро на всё по 100 "рупий" переводить будем. Собственно говоря, уже начали. Ну ничо, сейчас дядюшка Трамп быстренько всё исправит.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Можно конечно,как беконовый дядя предлагает,но тогда закрыть нахрен МЧС,которая на наши налоги существует!

  • Данил2013

    Данил2013
    42 минуты назад

    Перевёл 1000 р.

    Поправляйтесь!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    36 минут назад

    Дядя из мясачё базарите ? по 100 рупий можно уже было перевести а не базарить


    Обратитесь в МЧС с таким заявлением.

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