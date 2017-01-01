Амурскому спасателю требуется помощь для операции на почках

Сотрудник противопожарной службы амурчанин Иван Белявский оказался в сложной ситуации. В результате осложнения после болезни у него отказали почки. Сейчас он находится в областной больнице, его жизнь поддерживается только благодаря процедурам гемодиализа. Врачи говорят о необходимости операции, которая стоит полтора миллиона рублей. Родственники начали сбор средств на лечение Ивана.

Осенью 2016 года Иван Белявский выступал на соревнованиях по легкой атлетике, где простудился. Болезнь протекала скрыто, а перед Новым годом произошел сильный отек почек. Ивана доставили в больницу, его почки отказали.

«Сейчас ситуация несколько изменилась, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» супруга больного Наталья. – Сначала врачи сообщили, что почки не удастся запустить с вероятностью 99 % и провести операцию необходимо через полтора месяца. Стоить она будет полтора миллиона рублей. У нас простая рабочая семья, таких средств нет, поэтому мы обратились за помощью к людям. В управлении МЧС тоже планировали помочь. Но потом медики изменили мнение. Иван будет в течение трех месяцев делать диализ – через день. И только после этого врачи будут делать выводы – нужна операция или нет».

Сбор средств семья больного продолжает, потому что сумма немаленькая, и собрать ее в короткий срок весьма затруднительно. А операция может вполне понадобиться.

«Я хочу пояснить, что мы ни в коем случае не хотим нажиться на горе, – добавила Наталья. – Если операция не понадобится, мы все деньги передадим нуждающимся в лечении детям».

Желающие помочь Ивану Белявскому могут перечислить деньги на карту Сбербанка России:

63900203 9004293271

или на номер телефона +7963-819-07-18.

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#здоровье #соцзащита

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