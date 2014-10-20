Избиение художником Павленским актёра «Театра.doc» попало на видео

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В соцсетях размещена видеозапись с камер наблюдения, на которой участника труппы «Театра.doc» избивает на улице группа мужчин, предположительно, во главе со скандально известным художником-акционистом Петром Павленским. Инцидент произошёл 31 октября 2016 года. Запись выложила в своём аккаунте в Facebook директор театра Елена Гремина, передаёт РИА Новости.

По словам Греминой, которая, в свою очередь, ссылается на слова продюсера «Театра.doc» Всеволода Лисовского, ранее между Павленским и пострадавшим актёром произошёл конфликт из-за актрисы Анастасии Слониной. Чтобы выяснить отношения, мужчины договорились о встрече. Правда, честного разговора не вышло – художник приехал в сопровождении трех товарищей.

На видео с камер наружного наблюдения видно, как четыре человека, вышедшие из машины, валят мужчину на землю и наносят ему множественные удары ногами.

«Человек, который пять или шесть раз бьёт лежащего бывшего бойфренда Насти – Пётр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого – никакого отношения не имеет», – написала Гремина в комментарии к опубликованному видео.

Избитый актёр «Театра.doc» Василий Березин рассказал об обстоятельствах конфликта с художником. По его словам, Павленский предлагал актрисе Анастасии Слониной секс втроём со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной.

«Случилось это так: я узнал о каких-то связях своей девушки, Анастасии Слониной, с Петром Павленским. Ситуация мне не понравилась, поэтому я собрал вещи и ушёл. Узнал я об этом из её переписки. Они с Шалыгиной предлагали ей секс втроём», – цитирует актёра Life.ru.

Березин захотел разобраться в ситуации, поговорив с Павленским с глазу на глаз:

«Я написал Петру. Хотел с ним выяснить этот вопрос, поговорить об этом. Написал ему в “Фейсбуке”. В ответ он попросил встретиться со мной, написал место – возле “Театра.doc”. Я пришёл один, а их была толпа. Некоторых из тех, кто пришёл с Петром, я знаю лично», – рассказал Березин.

По сообщениям ряда СМИ, узнав о возбуждении против него уголовного дела, Павленский спешно покинул страну вместе с женой и двумя дочерьми в надежде найти политическое убежище во Франции.

Художник-акционист Пётр Павленский не раз привлекал внимание общественности и правоохранительных органов своими эпатажными акциями. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал мошонку к брусчатке Красной площади и поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить миллион рублей компенсации.

Осенью 2014 года он совершил представление на крыше здания института психиатрии имени Сербского в Москве, отрезав мочку уха на глазах десятков людей.

По словам адвоката Павленского, следствие также проводит в отношении художника проверку касательно его причастности к насильственным действиям сексуального характера.

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