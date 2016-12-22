Сахалинские власти отметили, что большинство посетителей «Горного воздуха» – амурчане

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Благовещенск посетили представители правительства Сахалинской области. Чиновники провели встречу с руководством региона, посетили снежный городок на главной площади. Одной из целей поездки делегации было перенятие опыта по украшению Благовещенска малыми архитектурными формами в новогодние праздники, оформлению скверов и парков.

В областном правительстве прошло совещание по вопросам сотрудничества регионов. Делегацию Сахалинской области возглавил первый заместитель губернатора Сахалинской области Александр Дерновой.

«По обороту торговли между областями в 2016 году рост составил 34 %, вывоз товаров увеличился на 28 %, ввоз увеличился вдвое. Специфика торговли между регионами не конкурирующая, а взаимодополняющая. Основные отрасли сотрудничества: пищевая, судостроительная и животноводческая. В настоящее время область уделяет внимание и туризму, в Амурской области имеется потенциал для развития этой отрасли, ориентированной как для внутреннего, так и внешнего туризма», – сообщила первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

Как рассказал Александр Дерновой, в настоящее время тесные взаимоотношения между регионами можно проследить на примере востребованности авиабилетов на рейсы Южно-Сахалинск – Благовещенск. Сахалинская область прикладывает усилия к развитию горнолыжного курорта «Горный воздух», большая доля гостей спортивно-туристического комплекса в нынешнем году – жители Приамурья.

Мэр города Валентина Калита рассказала об опыте сотрудников администрации города по украшению, декоративному освещению и созданию малых архитектурных форм в период зимних каникул, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В завершение мероприятия гости посетили площадь имени Ленина. Далее делегация отправилась с рабочим визитом в город Хэйхэ, затем в Харбин.

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