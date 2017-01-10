В Свободном при пожаре погибли трое взрослых и ребёнок

Фото: амурское управление МЧС

Ночью в Свободном пожар в жилом частном двухэтажном одноквартирном доме унёс жизни четверых горожан. Погибла женщина 1951 года рождения, её дочь 1988 года рождения, мужчина, возраст которого устанавливается, и мальчик 2011 года рождения. Следователи проводят по факту доследственную проверку.

В амурском управлении МВД России Амур.инфо подтвердили факт того, что на месте обнаружили тела погибших. Были опрошены соседи.

Сообщение о возгорании в здании в переулке Майском поступило на центральный пункт пожарной связи. На место прибыли 11 огнеборцев с тремя единицами техники. Работала полиция. Открытое горение ликвидировали через 12 минут, сообщает амурское управление МЧС.

«Несмотря на то, что площадь пожара была незначительная, из-за сильного задымления погибли четыре человека. На месте работают дознаватели, инспекторы государственного пожарного надзора, специалисты испытательной пожарной лаборатории, оперативная группа следственного комитета и МВД», – прокомментировал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов.

Как сообщает амурское следственное управление, в ходе проведённого следователем осмотра места происшествия видимых признаков криминальной смерти установлено не было. Жилое помещение было заперто изнутри, предварительная причина смерти погибших – отравление продуктами горения.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По имеющейся в распоряжении следственных органов информации, возгорание, вероятно, произошло в результате аварийной работы электрооборудования – перегрузки электросети.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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