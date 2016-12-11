Прецедент создан: в Чечне человек впервые получит срок за недоносительство

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Чеченские следователи возбудили первое уголовное дело по статье из «пакета Яровой», а именно – «Несообщение о преступлении». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Республики.

По версии следствия, житель Чечни Асхаб Хизриев, «обладая достоверной информацией» о планах своего знакомого Фарида Сафина уехать на войну в Сирию, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Некоторое время спустя любитель военных действий был задержан местными правоохранителями – Сафин пытался уехать в Сирию.

Теперь несознательному Хизриеву, который утаил от органов важную информацию, грозит до года лишения свободы. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), подписанный президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, помимо ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, возвращает в Уголовный кодекс РФ статью «Несообщение о преступлении» (предусматривает штраф до 100 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы). Избежать наказания по ней могут только супруг или близкие родственники человека, которого подозревают в подготовке или совершении преступления.

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