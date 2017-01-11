Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:36 1

Слабый ветер и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 января

Слабый ветер и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 января
Фото: CATS-галерея

В Амурской области 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В южных и центральных районах термометры покажут -10-15 градусов. По северу температура опустится до 12-17 градусов, местами по северо-западу – до 22-27 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ранним утром за окном было -25 градусов. Западный ветер набрал скорость 1-5 метров в секунду. В течение дня в областном центре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер увеличит скорость до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -11-13 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 184

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • German86

    German86
    5 часов назад

    Мы и из гтсметео это знали)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Прогноз погоды в Амурской области на 16 января: без осадков
Общество 3

Ветер и местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 января
Общество

В Приамурье снова ждут сильного ветра
Общество

Усиление ветра: прогноз погоды в Амурской области на 13 января