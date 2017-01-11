Слабый ветер и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 января

Фото: CATS-галерея

В Амурской области 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В южных и центральных районах термометры покажут -10-15 градусов. По северу температура опустится до 12-17 градусов, местами по северо-западу – до 22-27 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ранним утром за окном было -25 градусов. Западный ветер набрал скорость 1-5 метров в секунду. В течение дня в областном центре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер увеличит скорость до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -11-13 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 184

#погода

распечатать