Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

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Антироссийские санкции показали свою неэффективность. С таким заявлением выступил Энтони Скарамуччи – недавно назначенный на пост советника избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом. Об этом сообщает ТАСС.

Скарамуччи стал единственным представителем новой администрации Белого дома, прибывшим на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

В ходе беседы с журналистами советник американского лидера, в частности, ответил на вопрос об эффективности санкций, направленных против РФ, которые вводили правительства США и стран Евросоюза.

«Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ – да, конечно. Иначе бы их не использовали», – сказал Скарамуччи.

По его словам, улучшение отношений Москвы и Вашингтона возможно в течение года, а господин Трамп ценит общее историческое наследие российского и американского народов.

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#политика #США #экономика

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