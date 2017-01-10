Алкоголизм смогут вылечить одной таблеткой: обзор прессы

Фото: i-alcoholizm.ru

Кто выступил против тюрем для ВИП-персон; сколько денег у восьми богатейших бизнесменов мира; с помощью чего в будущем мозг человека будет обогащаться знаниями – эти и другие новости выбрал для своего сегодняшнего обзора ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» сегодня интересно почитать материалы на юридические темы. Так, в одной из заметок пишут, что в исправительных центрах, где осуждённые отбывают новое наказание – принудительные работы (это аналог советской «химии») – категорически запретят алкоголь и азартные игры. На досуге – только две кнопки ТВ и лекции в аналоге советской «ленинской комнаты».

А во второй заметке – о том, что председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников выступил категорически против тюрем для ВИП-персон.

«Ну, Крашенинников один, а ВИП-персон – много», – замечает Павел Савинкин.

Также в номере

Еще в «РГ» пишут о том, что в Подмосковье обнаружили хорошо оборудованный подпольный цех по розливу алкогольных напитков. К таре у специалистов никаких вопросов: этикетки, акцизные марки, фурнитура – всё на высшем уровне. Водка, коньяк по внешнему виду не отличаются от настоящих. Трудившихся в поте лица на мини-заводе гастарбайтеров оштрафовали на 7 тысяч рублей и отправили домой.

Но вряд ли кого-то удивит это сообщение, равно как и заметка о том, что замглавы хабаровской полиции арестован по делу о взятке в три миллиона рублей – такой информации в день по тонне. Гораздо интереснее другое известие:

Об этом пишут все

У восьми богатейших бизнесменов мира денег столько же, сколько у 3,6 миллиарда обычных жителей Земли. На первом мессе с 75 миллиардами – Билл Гейтс. Основатель Фейсбука Цукерберг – на пятом месте. А всего у этих ребят больше 426 миллиардов. Эксперты подсчитали, что обладатель первого триллиона в истории Земли появится уже буквально через пару десятков лет. Об этом пишут в «Российской газете» и «Комсомольской правде».

Очень интересно

Раскрыв «Амурскую правду», читатели узнают о том, что Александр Козлов обсудит в Москве развитие космодрома; что предприятия задолжали зарплату 800 работникам и что пять жителей области заболели гриппом. Это из разряда «короткой строкой».

А самой «длинной» строкой рассказывается о хоккейном матче между амурскими и китайскими спортсменами.

Ну и не менее «длинная» строка – материал об экстренной посадке самолета, из-за неполадок не долетевшего до Таиланда.

Полный абзац

Еще стоит прочесть материал о том, как житель Псковщины, находившийся в 70-е годы в нашей области в длительной командировке, встретился с медведем. Пошел пострелять по облакам, да и встретился с мишей. Ну и стрельнул дробью, чем только раздразнил зверя.

И не читал бы никто этих воспоминаний охотника, если б не запнулся он. Падая, нажал на курок, и, по сути, случайный выстрел спас ему жизнь: заряд попал точнехонько в нос хищника. «Драму на охоте» тоже читайте в «Амурской правде».

На посошок

Много интересного и занимательного в «Комсомольской правде». Обозреватель остановился только на одном материале, из которого узнал, что знания в мозг будут вшивать, а алкоголизм вылечат одной таблеткой. Если говорить – опять же короткой строкой, – то в голову, как в компьютер, можно будет вставлять флешку. И все... Это если о знаниях. А если об алкоголизме – так об этом ужасе Павел Андреевич советует прочесть самим.

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