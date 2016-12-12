Благовещенские команды КВН получили повышенный рейтинг на фестивале «КиВиН-2017»

На XXVIII Международном фестивале команд КВН в Сочи «КиВиН-2017» оказались три благовещенские команды. Это команды лиги «Союз» – People и «Граф Амурский», а также команда лиги «Амур» – «Дощечка». По итогам первого тура фестиваля «Графу Амурскому» и «Дощечке» не удалось пройти во второй тур, но они смогли получить повышенный рейтинг. Это означает, что им дается возможность сыграть в любой из центральных лиг.

Участниками фестиваля в этом году стали 640 команд из разных стран: России, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Германии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Таджикистана, Абхазии и Украины. Фестиваль стартовал 10 января и продлится он до 23 января. В течение десяти дней проходят отборочные туры, кроме того, в ходе фестиваля проводят семинары для режиссеров и редакторов лиг КВН по вопросам проведения игр, концертов и гастролей команд.

Первый тур проходил в четыре дня – редакторы официальных лиг отсматривали команды. 17 января состоится второй тур фестивального конкурсного просмотра. Результаты первого тура уже известны. По его итогам «Граф Амурский» и «Дощечка» получили повышенный рейтинг.

«К сожалению, во второй тур мы не прошли. Но мы считаем, что тот результат, которого достигли мы, очень достойный. Из 640 команд 100 получили повышенный рейтинг. И мы в их числе. Это значит, что нам дают возможность играть в любой из центральных лиг без фестиваля. То есть нам ничего проходить не нужно, мы просто заявляемся в какой-то из лиг и играем. Пока еще лигу не выбрали, думаем, куда пойти», – рассказала директор команды «Граф Амурский» Елена Балдина.

«Выступили мы хорошо, были шутки, которые зашли средне, были шутки, которые зашли прямо в разрыв. В общем, получилось такое неплохое выступление с хорошей реакцией зала. И итог – долгожданный повышенный рейтинг. Мы рады! Спасибо за эту поездку АмГУ, в частности ректору Андрею Плутенко. Он очень нам помог» – поделился капитан команды «Дощечка» Иван Лепехин.

По итогам первого тура одни команды остаются ни с чем, другие получают просто рейтинг, третьи – повышенный рейтинг, четвертые – проходят во второй тур и борются за возможность попасть в телевизионную лигу.

«Чтобы попасть на этот фестиваль, нужно выиграть местную лигу, то есть мы в Благовещенске выиграли и поэтому туда попали. Каждый день в Сочи идут просмотры, и потом результат вывешивается на сайт. То есть тебе сразу не говорят, как тебя приняла публика, оценки не выставляют, высшая лига делает пометки и выводит свои баллы. Это очень волнительно. И мы, конечно, довольны нашим результатом. И мы очень благодарны губернатору, что он дал возможность командам попасть на фестиваль», – сказала Елена Балдина.

«Повышенный рейтинг для нас прежде всего означает, что команда движется в верном направлении. Мы приезжаем в Сочи третий раз и до этого два раза получали рейтинг. Поэтому можно смело сказать, что команда развивается. Мы каждый год стараемся меняться в лучшую сторону, работаем над концепцией, которая наиболее пригодна для телевизионного КВНа. Точные дальнейшие планы на следующий год можно будет назвать по окончании Сочинского фестиваля, но, вообще, это попадание в телевизионную лигу», – добавил Иван Лепехин.

Что касается команды People, то она 17 января выступает в лиге чемпионов.

Как сообщалось ранее, российский видеоблогер Дмитрий Кравченко, специализирующийся на критике КВН, обвинил благовещенскую команду People в плагиате. В своем видеоролике он выложил четыре шутки амурских КВНщиков в финале Первой лиги и рядом – видео с теми же шутками в исполнении других команд. После руководитель команды Сергей Бурмага пояснил, что шутки действительно написали не они. Команда купила их у автора три года назад, и на тот момент их нигде в КВН не использовали.

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