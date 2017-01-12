День детских изобретений совпал с юбилеями Джима Керри и Мохаммеда Али

Фото: g.zbp.ru

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений, или День детей-изобретателей. В качестве даты был выбран день рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, учёного, изобретателя Бенджамина Франклина. Своё первое изобретение – наручные ласты для плавания – юный Бен изобрёл в возрасте 12 лет.

В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внёс неоценимый вклад в мировую науку. Именно Франклин ввёл обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привёл доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это лишь небольшая часть изобретательского наследия учёного.

В наши дни в честь этого необычного праздника проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучат задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать – это естественное состояние всех детей.

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170 лет назад родился Николай Жуковский, русский учёный, создатель аэродинамики. Николай Егорович является автором многочисленных оригинальных исследований в области механики твёрдого тела, астрономии, математики, гидродинамики и гидравлики, прикладной механики, теории регулирования машин и так далее. Для его работ характерно сочетание глубоких теоретических изысканий с инженерным подходом к решению технических задач. Жуковский был также автором классических учебников по теоретической механике для университетов и технических вузов.

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115 лет назад родился Леонид Трауберг – советский кинорежиссёр и сценарист. Его фильмы («Новый Вавилон», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Мёртвые души» и другие) пользовались широкой популярностью среди советских зрителей.

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«Порхай как бабочка, жаль как пчела» – 75 лет назад родился легендарный американский боксер, олимпийский чемпион в полутяжёлом весе, трёхкратный чемпион мира Мохаммед Али (Кассиус Клей). За свою яркую карьеру Али завоевал немало почётных званий и титулов. Он – обладатель звания «Боксёр года» (пятикратный – 1963, 1972, 1974, 1975, 1978) и «Боксёр десятилетия» (1970-е) по версии журнала The Ring; был признан «Спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий. По окончании карьеры был включён в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксёрской славы (1990). На пике карьеры отказался проходить службу в армии США, после чего был лишён всех титулов и отстранён от участия в соревнованиях более чем на три года. По возвращении в спорт вернул себе звание чемпиона мира в борьбе с лучшими боксёрами «золотой эры бокса». Противостояние Али и Джо Фрейзера стало одним из самых известных в истории спорта. После завершения спортивной карьеры спортсмен занимался общественной и благотворительной деятельностью, был Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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Своё 55-летие сегодня отмечает популярный канадо-американский комик Джим Керри. Всемирную известность актёру принесла работа в таких фильмах как «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и других. На сегодняшний день Керри – один из самых высокооплачиваемых комиков США. Талант артиста высоко оценён критикой: он обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. При этом в СМИ много раз отмечалось, что Джим Керри ни разу за свою карьеру не выдвигался на «Оскар».

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