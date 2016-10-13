Благовещенец напал с ножом на продавца магазина бытовой техники

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В Благовещенске в дежурную часть полиции поступило сообщение от продавцов одного из магазинов бытовой техники. Неизвестный пытался похитить деньги, угрожая продавцу ножом. Сотрудник нажал на тревожную кнопку и спугнул злоумышленника.

Мужчина выбежал из магазина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили прохожих, которые указали, куда побежал подозреваемый. Стражи правопорядка задержали его по горячим следам недалеко от места преступления. Оперативники обнаружили предполагаемое орудие преступления – нож, от которого мужчина поспешил избавиться, когда убегал.

Возбуждено уголовное дело. 42-летний подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

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#криминал #происшествия

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